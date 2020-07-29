Kurban Bayramına doğru Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın, mesajında, bayramların ve kurbanın, Yüce Allah'a yaklaştıran, ruhunda paylaşma, yardımlaşma bulunan, insanları birbiriyle kaynaştıran bir ibadet olduğunu belirtti.

Vefa ve merhamet duygularını harekete geçiren Kurban Bayramı'nın, kimsesiz, muhtaç ve zor durumda olan insanlara her zaman kol kanat gerildiği günlerden olduğunu da anımsatan Akın, bu bayramda da yardımseverliği kendisine düstur edinen aziz milletin ihtiyaç sahibi insanlara ulaşacağını kaydetti.

Akın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bildiğiniz üzere son birkaç aydır ülkemizde de görülen koronavirüs salgını sebebiyle zor günler yaşıyoruz. Hastalığın kalabalık ortamlarda ve yakın temas yoluyla daha hızlı bulaşması özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız için hayati tehlike arz etmektedir.

Karantina sürecini geride bırakarak kontrollü sosyal hayat dönemine geçtiğimiz bu günlerde hem kendi sağlığımız hem de toplum sağlığı için daha dikkatli olmalı, özellikle bayram günlerinde tedbiri elden bırakmamalıyız. Sizlerden hem koronavirüs hem de trafik konusunda kurumlarımızca alınan kararlara ve uyarılara hassasiyetle uymanızı bekliyoruz.

Bu duygularla Kırşehirli hemşehrilerimiz başta olmak üzere milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyorum."

Kaynak: AA