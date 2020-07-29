Kurban Bayramına doğru Kırıkkale Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sosyal izolasyonu temin ve sosyal mesafeyi korumak, salgının bulaşma riskini kontrol altında tutmak, gıda hijyeni ve insan sağlığını korumak açısından bu bayram alınacak tedbirlerin daha fazla önem arz...

Kırıkkale Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sosyal izolasyonu temin ve sosyal mesafeyi korumak, salgının bulaşma riskini kontrol altında tutmak, gıda hijyeni ve insan sağlığını korumak açısından bu bayram alınacak tedbirlerin daha fazla önem arz ettiğini belirtti.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, vatandaşların kurban kesim yerlerinde ve kesimden sonra etlerin taşınması, muhafaza edilmesi, işlenmesi ve saklanması aşamalarında bazı hususlara dikkat etmeleri gerektiğini aktardı.

Sağlıklı etin elde edilebilmesi için hayvan seçimi de dahil hayvanın kesiminden son tüketimine kadar bütün aşamalarda hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Kurbanlık hayvanlar, kesim yerine götürülerek kasaplar ve eğitim görmüş kişiler tarafından usulüne uygun kesilmelidir.

Uygun olmayan koşullarda, sokaklarda sağlıksız şekilde kıyma çekilmemesi gerekmekte olup aksi halde idari yaptırım cezası uygulanacağı bilinmelidir.

Bayram süresince de nöbetçi gıda denetim ekiplerimizce denetimlere sıkı bir şekilde devam edilecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA