Kurban bayramına doğru Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Eken, mesajında, paylaşma ve yakınlaşmanın zirveye ulaştığı dini bayramlardan birisi olan Kurban Bayramının buruk bir şekilde geçirileceğini ifade etti.

Ülkemizin ve dünyanın zor günlerden geçtiğini belirten Eken şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgını ekonomimizi olumsuz etkilediği bir süreci birlik, beraberlik ve sağduyu ile geride bırakacağız. Ülke olarak bu zor zamanları da birlik ve beraberlik içerisinde geride bırakacağımıza inanıyoruz. Bugünleri tedbir, sosyal mesafe ve maske ile aşacağız. Vaka sayılarının, binli rakamların altına düştüğü şu günlerde ikinci bir dalga yaşanmaması için devletimizin aldığı koruma önlemlerine ve yasaklara uyulmalı ve salgınla topyekün mücadelenin bir parçası olunmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Sivas iş dünyası ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutluyor, sevgi ve kardeşlik duygularının coşkuya dönüştüğü bu mübarek günlerin ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum."

Kaynak: AA