Kurban bayramına doğru

Kırklareli Müftülüğünce Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı'nın başlattığı vekalet yoluyla kurban kesim kampanyası bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Ticaret Borsası konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, Müftü Hüseyin Demirtaş, ilçe müftüleri, cami ve Kur'an kurslarında görevli öğreticiler katıldı.

Toplantı Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Çetin, daha sonra konuşmada, vekalet ile kurban kesimlerine büyük önem verdiklerini söyledi.

Kesilen kurbanların ülkenin ve dünyanın 143 köşesindeki muhtaç kişilere ulaştırıldığını ifade eden Çetin, kampanyanın duyurulmasında imam ve öğreticilere büyük görevler düştüğünü belirtti.

Çetin, bu yıl vekalet ile kurban kesim kampanyasında 500 bin hisse hedefine ulaşmak istediklerini aktardı.

Müftü Demirtaş da Kırklareli'nde son iki yılda farkedilebilir bir artış gözlemlendiğini kaydederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA