Kurban Bayramına Doğru

Sivas'ın Zara ilçesinde merkez ve köylerinden il dışına kurbanlık hayvan sevkiyatı tamamlandı.

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, Kurban Bayramı öncesinde ilçe merkezi ve köylerden İstanbul, Ankara ve İzmir illerine 20 kamyon büyükbaş, bir kamyon da küçükbaş kurbanlık hayvan sevk edildiğini belirtti.

Üreticilerin il dışına götürdükleri 412 büyükbaş kurbanlığın 5 ile 18 bin lira, 100 küçükbaş kurbanlığın da 900 ile 2 bin lira arasında satıldığını aktardı.

Şimşek, üreticinin genelde yerinde satış yaptığını, bu nedenle canlı hayvan pazarında yoğunluk yaşanmadığını söyledi.