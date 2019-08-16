Kurban Bayramı, züccaciye satışlarını hareketlendirdi

16.08.2019 09:47

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, Kurban Bayramı kapsamında züccaciyede hareketli günler geçirildiğini, pişirme gruplarının, kıyma makinelerinin, küçük elektrikli ev aletlerinin ve kesici aletlerin satışında yüzde 15-20 civarında artış yaşandığını bildirdi.

Öksüz, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin dış ticaret fazlası veren ender sektörlerinden olan ve yılı 5,5 milyar dolarlık ihracatla kapatmaya hazırlanan züccaciye sektörünün, Kurban Bayramı dolayısıyla hareketli günler geçirdiğini aktardı.

Küçük elektrikli ev aletlerinde Kasım 2018'de başlayıp haziran ayına kadar süren sıfır ÖTV uygulamasının satışları yüzde 25 artırdığını anımsatan Öksüz, şimdi ise Kurban Bayramı'nın züccaciye sektörünü hareketlendirdiğini kaydetti.

Öksüz, "Kurban Bayramı'nda mutfak gereçlerine daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Bıçak, tencere, tava, porselen, kesme tahtası, saklama kapları gibi tüm ürünlerin satışı artıyor. Özellikle pişirme grupları, kesici aletler, saklama/taşıma kapları, kıyma makinesi gibi ürünlerin satışlarında yüzde 15-20 civarında artış yaşandı. ÖTV'nin sıfırlanması uygulamasının sona ermesinde sonra bayram sektörümüzü tekrar canlandırdı." ifadelerini kullandı.

- "Üretim hacmini 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz"

Öksüz, yıllık üretim hacmi 7 milyar dolar, yurt içi büyüklüğü ise 10 milyar dolar olan züccaciye sektörünün, bir milyon civarında istihdam oluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"2018'i 4,7 milyar dolar ihracatla kapatan sektör, dış satışın yüzde 50'sini Avrupa ülkelerine gerçekleştirdi. İhracatta her yıl yaklaşık yüzde 20 büyüme performansı kaydediyoruz. Ülkemiz, ihracatta Çin, Almanya, İtalya, Meksika ve ABD'den sonra 6. sırada yer almaktadır. 5 yıl içindeki hedefimiz Meksika'nın önüne geçip dünya 4. olmaktır. Züccaciyede KDV'nin yüzde 8'e düşürülmesi ve ÖTV muafiyetiyle sektörümüzün genel büyüklüğü 10 milyar dolardan 11,5 milyar dolara rahatlıkla çıkabilir. 7 milyar dolar üretim hacminin 5 yıl içinde 10 milyar dolara yükselmesini hedefliyoruz."

Öksüz, sektörün perakende ayağında markalaşarak başarılı işlere imza attığını kaydederek, ülke genelindeki AVM'lerde binden 'den fazla züccaciye mağazası bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: AA