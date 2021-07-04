????? ????? ??? ?????? Kurban Bayramı Ziyaret Duyurusu

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Kurban Bayramı Ziyaret Duyurusu

????????? ????? ?????? ?? ?????? ?? ???? ????????? ??????? ??????? ???? ????? ????? ? ?????? ?? ?? ???? ??????? ??????? ? ?????? ????? ????? ??? ?? ???? ????????? ?? ???? ??????? ??????? ? ???????? ????? ????? ????? ????? ??? ??? ????? ??????? ?????? ??????? ??? . 1- Her hangi bir bölgeden Suriye Arap Cumhuriyeti'ne Bayram amaçlı ziyarete gitmek isteyen vatandaşlar; Geçici koruma altında olanlar, Geçici koruma kapsamından yararlanan çalışma iznine sahip olanlar, Kayıt Belgesine sahip yabancılar. Yukarıda zikredilenler Bayram ziyaretleri için giriş ve çıkış işlemlerine tabi tutulacaktır.

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Bayram ziyaretine Gidemiyecekler (Türk vatandaşlığını kazanmış çifte vatandaşlar, yasal oturma izni kapsamında ikamet eden vatandaşlar, Oturma izni gibi çalışma izin sahipleri, kişisel bilgi formu olanlar, Ön Kayıt Belgesi olanların çıkış işlemleri yapılmayacaktır. )

??? ??? ????????? ????? ????? ??? ????? ?????? ?????? Öncüpınar ( ???? ??? ??????? ) ???? ????? ?? ???? ????????? ??????? ??????? ???????? ?????? ??????? ? ???????? ?????????? ???????? 2- Suriye Arap Cumhuriyeti'ne gidiş geliş yapmak amacıyla Öncüpınar (Bab al-Salama kapısı) Kara Sınır Kapısına gelen vatandaşların, Temizlik, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyması gerekiyor.

3- ??? ??? ????????? ????? ????? ??? ???????? ???????? ???? ??????? ? ?????? ??? ????? ??? ??? ???? ????? ????? ?? ????????? ???? ?? ??????? ???? ??? ??????? ??????? .

3-Sınır kapılarımıza ziyaret amacıyla gelen vatandaşlarımızın geçici koruma kapsamında kayıtlı oldukları İllerden geldiklerine dair seyahat izin belgesi almaları gerekmektedir.

4- ?????? ??????? ????? ??? ??????? ?? 18 ????? ?? ?????? ?? ??????? .

4-18 yaş altı çocuklar Ebeveynleri ile gitmelerine izin verilecektir.

5- ?????? ??????? ????? ??? ??????? ?? 18 ????? ??????? ??? ??? ????? ?????? ???? ????? ?? ???? ????? ?? ?????? ???? ?????? ????? ? ??? ?????? ? ??? ????? ??????? ?? ??? ??????? ???.

5-18 yaşını doldurmamış çocuklar, Velilerinden sadece biri ile çıkıyorlarsa. Duruma göre Türkiye'den ayrılacak olan Anne veya Baba velisi oldukları çocuk için noter tasdikli "Muvafakatname" olması durumunda çıkış işlemlerine izin verilecektir.

6- ??????? ?????? ??????? ????? ????? ??????? ?? ?????? ?? ????? ?????? ????? ????? ???? ????? ?? ??? ??? ?? ??????? ?? ??????. ??? ???? ?????? ? ?????? ?????? ??? ????? ???????? ?? ????? ???? ????? ?????? ???? ??? ??? ???? ????? ?? ??????? ?? ????? ?? ??????? ????? ??? ???? ???????.

6-Anne veya Babası Türkiye'de vefat eden çocuklar için Resmi "Ölüm Belgesi" olanlar çıkış işlemlerini hayatta kalan anne veya babaları ile yapacaktır. Anne ve Babası her ikisi ölmüş ise, Mahkeme kararı ile Velisi olduğunu ispatlayıcı belgeyi ibraz eden Veli ile birlikte işlemlerini yürütebilecektir.

7- ???? ????? ?????? ??????? ??? ??????? ( (www. suriyedebayramlasma. com ??? ??????.

7-Ziyaret randevu tarihleri ??(www. suriyedebayramlasma. com) linki üzerinden belirlenecektir. Yapılacak bu işlem ücretsizdir.

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Randevu işlemleri için para talebinde bulunan kişileri, en yakın hukuk bürosuna veya Başsavcılığa ihbar edilmesi gerekmektedir.

8 - ??? ????? ?? ???? ????????? ??????? ??????? ?? ?????? ????? ????? ????? ??????? ???? ?????? ?????? ?? ??? ????? ?????????

8- Suriye Arap Cumhuriyeti'ne gidiş-dönüş işlemleri için belirlenen tarihlerde gerçekleşecektir. Randevu tarihleri ??dışında başvuranların başvuruları işleme alınmayacaktır.

9- ???? ????? ???? ??? ??? ?? ????? ?????? ???? ?????? ????? ?????? ??????? ?? ??? ????? ??????? ????? ??????? ????? ?? ??? ?????? ??? ??????? ?? ????? ??????

9-Bayram ziyaretini Gidiş-Dönüş olarak almak isteyen aileler, her bir aile ferdi için randevu alınması zorunludur. Randevu Belgesinde ismi bulunmayan aile bireyleri için herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

10- ??? ?? ?????? ??? ????????? ??????? ??????? ??? ????? ?????? ? ????? ??? ?? ????? ?????? ????? ??? ?????? ???????

10-Suriye Arap Cumhuriyeti'ne hangi sınır kapısından çıkış yapılıyorsa, izin bitiminde aynı sınır kapısından giriş işlemi yapılacaktır.

11- ??? ??? ?????? ??????? ??????? ?????? ??????? ??? ????????? ??????? ??????? ?????? ?????? ?? ?????? ???? ??? ?????? ????? ????? ???? ??????? ???? ???? ?? ???? ?? ?????. ??? ??? ??????? ???? ??? ?? ????? ????? ????? ?????. ???? ????? ???????? ??????? ???? ????? ???????? ? ???? ?? ?????? ???? ????? ? ??? ????? ???? ??????? ???????.

11- Suriye Arap Cumhuriyeti'ne giden Hamile Bayanlar, doktordan hamileliklerini kaç haftalık olduğunu gösteren ve Suriye'de oluşabilecek doğum durumunu belirten bir rapor ibraz etmelidir. Suriye'de doğan bebeğin doğum belgesi getirmesi gerekir. Belgelerle ilgili gerekli kontroller yapılacak olup şüpheli bir durum tespit edilir ise bebeğin girişine izin verilmeyecektir.

12- ????????? ????? ??????? ??? ????????? ??????? ??????? ???? ???????? ????? ?????? ?????? ????????? ???? ?????? ?? ??? ?????? ???????? ??????. ?? ??? ????? ??????? ???? ??????? ????? ?? ???????? ????? ??? ???????.

12-Suriye Arap Cumhuriyeti'ne Bayram amacıyla giden vatandaşlar, dönüş işlemlerini gerçekleştirmek için çıkış damgalı belgeyi beyan etmekle yükümlüdür. Bu belgeyi gösteremeyen kişiler ile ilgili hiçbir işlem yapılmayacaktır.

13- ???? ??????? ????? ????? ??? ??????? ????????? ??????? ??????? ???? ????? ??????? ??? ??????? ?????? ??????? ?????? ?????? ??? ?????? ???? ???????

13- Suriye Arap Cumhuriyeti'nden bayram maksadıyla çıkış izni verilen yabancıların Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat Bölgeleri kapsamındaki güvenli bölgelere gitmelerine izin verilecektir.

Kaynak: Habermetre