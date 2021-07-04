????? ????? ??? ?????? Kurban Bayramı Ziyaret Duyurusu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

????? ????? ??? ?????? Kurban Bayramı Ziyaret Duyurusu

????? ????? ??? ?????? Kurban Bayramı Ziyaret Duyurusu
Habermetre - Haberler | Toplum

????? ????? ??? ??????Kurban Bayramı Ziyaret Duyurusu????????? ????? ?????? ?? ?????? ?? ???? ????????? ??????? ??????? ???? ????? ????? ? ?????? ?? ?? ???? ??????? ??????? ? ?????? ????? ????? ??? ?? ???? ????????? ?? ???? ??????? ??????? ? ???????? ????? ????? ????? ????? ??? ??? ?????...

????? ????? ??? ??????

Kurban Bayramı Ziyaret Duyurusu

????????? ????? ?????? ?? ?????? ?? ???? ????????? ??????? ??????? ???? ????? ????? ? ?????? ?? ?? ???? ??????? ??????? ? ?????? ????? ????? ??? ?? ???? ????????? ?? ???? ??????? ??????? ? ???????? ????? ????? ????? ????? ??? ??? ????? ??????? ?????? ??????? ??? . 1- Her hangi bir bölgeden Suriye Arap Cumhuriyeti'ne Bayram amaçlı ziyarete gitmek isteyen vatandaşlar; Geçici koruma altında olanlar, Geçici koruma kapsamından yararlanan çalışma iznine sahip olanlar, Kayıt Belgesine sahip yabancılar. Yukarıda zikredilenler Bayram ziyaretleri için giriş ve çıkış işlemlerine tabi tutulacaktır.

(????????? ????? ????????? ????? ????? ??? ??????? ??????? ? ?????????? ???????? ????? ????? ????? ?????? ? ?????? ????? ????? ??? ????? ??????? ? ??????? ????????? ??????? ? ????? ??????? ?????? ?? ??? ????? ??????? ?????? )

Bayram ziyaretine Gidemiyecekler (Türk vatandaşlığını kazanmış çifte vatandaşlar, yasal oturma izni kapsamında ikamet eden vatandaşlar, Oturma izni gibi çalışma izin sahipleri, kişisel bilgi formu olanlar, Ön Kayıt Belgesi olanların çıkış işlemleri yapılmayacaktır. )

??? ??? ????????? ????? ????? ??? ????? ?????? ?????? Öncüpınar ( ???? ??? ??????? ) ???? ????? ?? ???? ????????? ??????? ??????? ???????? ?????? ??????? ? ???????? ?????????? ???????? 2- Suriye Arap Cumhuriyeti'ne gidiş geliş yapmak amacıyla Öncüpınar (Bab al-Salama kapısı) Kara Sınır Kapısına gelen vatandaşların, Temizlik, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyması gerekiyor.

3- ??? ??? ????????? ????? ????? ??? ???????? ???????? ???? ??????? ? ?????? ??? ????? ??? ??? ???? ????? ????? ?? ????????? ???? ?? ??????? ???? ??? ??????? ??????? .

3-Sınır kapılarımıza ziyaret amacıyla gelen vatandaşlarımızın geçici koruma kapsamında kayıtlı oldukları İllerden geldiklerine dair seyahat izin belgesi almaları gerekmektedir.

4- ?????? ??????? ????? ??? ??????? ?? 18 ????? ?? ?????? ?? ??????? .

4-18 yaş altı çocuklar Ebeveynleri ile gitmelerine izin verilecektir.

5- ?????? ??????? ????? ??? ??????? ?? 18 ????? ??????? ??? ??? ????? ?????? ???? ????? ?? ???? ????? ?? ?????? ???? ?????? ????? ? ??? ?????? ? ??? ????? ??????? ?? ??? ??????? ???.

5-18 yaşını doldurmamış çocuklar, Velilerinden sadece biri ile çıkıyorlarsa. Duruma göre Türkiye'den ayrılacak olan Anne veya Baba velisi oldukları çocuk için noter tasdikli "Muvafakatname" olması durumunda çıkış işlemlerine izin verilecektir.

6- ??????? ?????? ??????? ????? ????? ??????? ?? ?????? ?? ????? ?????? ????? ????? ???? ????? ?? ??? ??? ?? ??????? ?? ??????. ??? ???? ?????? ? ?????? ?????? ??? ????? ???????? ?? ????? ???? ????? ?????? ???? ??? ??? ???? ????? ?? ??????? ?? ????? ?? ??????? ????? ??? ???? ???????.

6-Anne veya Babası Türkiye'de vefat eden çocuklar için Resmi "Ölüm Belgesi" olanlar çıkış işlemlerini hayatta kalan anne veya babaları ile yapacaktır. Anne ve Babası her ikisi ölmüş ise, Mahkeme kararı ile Velisi olduğunu ispatlayıcı belgeyi ibraz eden Veli ile birlikte işlemlerini yürütebilecektir.

7- ???? ????? ?????? ??????? ??? ??????? ( (www. suriyedebayramlasma. com ??? ??????.

7-Ziyaret randevu tarihleri ??(www. suriyedebayramlasma. com) linki üzerinden belirlenecektir. Yapılacak bu işlem ücretsizdir.

??? ??????? ?? ??????? ????? ?????? ??????? ???????? ??????? ??? ???? ???? ?????? ?? ???? ?????? ?????.

Randevu işlemleri için para talebinde bulunan kişileri, en yakın hukuk bürosuna veya Başsavcılığa ihbar edilmesi gerekmektedir.

8 - ??? ????? ?? ???? ????????? ??????? ??????? ?? ?????? ????? ????? ????? ??????? ???? ?????? ?????? ?? ??? ????? ?????????

8- Suriye Arap Cumhuriyeti'ne gidiş-dönüş işlemleri için belirlenen tarihlerde gerçekleşecektir. Randevu tarihleri ??dışında başvuranların başvuruları işleme alınmayacaktır.

9- ???? ????? ???? ??? ??? ?? ????? ?????? ???? ?????? ????? ?????? ??????? ?? ??? ????? ??????? ????? ??????? ????? ?? ??? ?????? ??? ??????? ?? ????? ??????

9-Bayram ziyaretini Gidiş-Dönüş olarak almak isteyen aileler, her bir aile ferdi için randevu alınması zorunludur. Randevu Belgesinde ismi bulunmayan aile bireyleri için herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

10- ??? ?? ?????? ??? ????????? ??????? ??????? ??? ????? ?????? ? ????? ??? ?? ????? ?????? ????? ??? ?????? ???????

10-Suriye Arap Cumhuriyeti'ne hangi sınır kapısından çıkış yapılıyorsa, izin bitiminde aynı sınır kapısından giriş işlemi yapılacaktır.

11- ??? ??? ?????? ??????? ??????? ?????? ??????? ??? ????????? ??????? ??????? ?????? ?????? ?? ?????? ???? ??? ?????? ????? ????? ???? ??????? ???? ???? ?? ???? ?? ?????. ??? ??? ??????? ???? ??? ?? ????? ????? ????? ?????. ???? ????? ???????? ??????? ???? ????? ???????? ? ???? ?? ?????? ???? ????? ? ??? ????? ???? ??????? ???????.

11- Suriye Arap Cumhuriyeti'ne giden Hamile Bayanlar, doktordan hamileliklerini kaç haftalık olduğunu gösteren ve Suriye'de oluşabilecek doğum durumunu belirten bir rapor ibraz etmelidir. Suriye'de doğan bebeğin doğum belgesi getirmesi gerekir. Belgelerle ilgili gerekli kontroller yapılacak olup şüpheli bir durum tespit edilir ise bebeğin girişine izin verilmeyecektir.

12- ????????? ????? ??????? ??? ????????? ??????? ??????? ???? ???????? ????? ?????? ?????? ????????? ???? ?????? ?? ??? ?????? ???????? ??????. ?? ??? ????? ??????? ???? ??????? ????? ?? ???????? ????? ??? ???????.

12-Suriye Arap Cumhuriyeti'ne Bayram amacıyla giden vatandaşlar, dönüş işlemlerini gerçekleştirmek için çıkış damgalı belgeyi beyan etmekle yükümlüdür. Bu belgeyi gösteremeyen kişiler ile ilgili hiçbir işlem yapılmayacaktır.

13- ???? ??????? ????? ????? ??? ??????? ????????? ??????? ??????? ???? ????? ??????? ??? ??????? ?????? ??????? ?????? ?????? ??? ?????? ???? ???????

13- Suriye Arap Cumhuriyeti'nden bayram maksadıyla çıkış izni verilen yabancıların Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat Bölgeleri kapsamındaki güvenli bölgelere gitmelerine izin verilecektir.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Fahrettin Koca Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Taner Ölmez Acun Ilıcalı İbrahim Selim Kerem Kamışlı
Spor Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Mostafa Mohamed Taylan Antalyalı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
????? ????? ??? ?????? Kurban Bayramı Ziyaret Duyurusu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 21:15:53. #1.16#

title