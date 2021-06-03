Kurban bayramı zammı ne kadar? Memur emekli zam oranları ne kadar?

Milyonlarca kişinin merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Açıklanan veriye göre, SSK ve Bağkur emeklileri için maaş zamları netleşmeye başladı! İşte emekliye ve memura zam miktarları!

Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez zam yapılıyor. Yasaya göre; memur ve memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeye göre 2 yılda bir tespit edilirken, son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamları aşarsa fark da yansıtılıyor.

MEMUR EMEKLİ ZAM ORANLARI NE KADAR OLDU?

SSK ve Bağkur emeklisi Ocak 2020 itibarıyla 6 aylık (temmuz-aralık) enflasyona göre yüzde 8.36 zam aldı. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020'nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı. Ancak enflasyon yüzde 8.36 çıkınca yüzde 4.36'lık bir fark oluştu. Ocakta ise maaşta yüzde 3 toplu sözleşme artışı yapıldı ve yüzde 4.36'lık enflasyon farkıyla toplam zam yüzde 7.36 oldu.

Yapılan zamların ardından 5 ayı geride bıraktık. Dün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), memur ve emekli içişn en kritik enflasyon verilerden birini daha açıkladı. Ocakta yüzde 1.68, şubatta yüzde 0.91, martta yüzde 1.08, nisan ayında yüzde 1.68 artan enflasyon mayısta ise 0.89 olarak gerçekleşti. Pandeminin oluşturduğu tedarik sıkıntısı, emtia fiyatlarının global arenada artıyor olması ve maliyet artışları talep tarafındaki güçlü seyir bu dönemde enflasyondaki yükselişin sürmesinde etkili oldu.

EN DÜŞÜK NE KADAR OLACAK?

Posta'da yer alan habere göre, ortaya çıkan enflasyon verileri SSK ve Bağkur emeklisi için şimdiden yani temmuza kadar 1 ay varken yüzde 6.39'luk zammın oluştuğunu gösteriyor. İlk 5 aylık enflasyon da yüzde 3'lük yılbaşı zammını aştığından yüzde 3.39 fark oluştu. Haziran ayı enflasyonları, net memur ve emekli zammı ile fark oranını tayin edecek. Ocakta en düşük memur emekli maaşı 3.021 liraya çıkmıştı. Haziranda enflasyon yerinde saysa bile en düşük memur emekli maaşı 3.214 liraya çıkacak. Ocakta en düşük memur maaşı (15/1 hizmetli) 3.523 liradan 3.782 liraya yükselmişti. Dün oluşan farkla maaş 4.024 liraya çıkmış oldu.

TABAN MAAŞ 1.500 LİRA

Koronavirüs önlemleri kapsamında Mart 2020'de çıkan yasa ile en düşük emekli aylığı 1.500 liraya yükseltilmişti. Yani bu maaşın altında zam alan emekli yok. Emeklinin dul ve yetimi ise hissesi oranında maaş alıyor. Zamlar da hisse oranında artıyor. Son 5 ayda oluşan yüzde 6.39'luk kümülatif enflasyonla şimdiden en düşük esnaf emekli maaşı 1.763 liradan 1.876 liraya, en düşük çiftçi emeklisi aylığı 1.662 liradan 1768 liraya çıkacak. 2000 yılından önce emekli olan SSK'lının en düşük maaşı ocakta 2.420 liraydı. Geri kalan aylarda enflasyon sıfır bile çıksa, bu maaş 2.575 liraya yükselecek.

TEMMUZ AYINDA ZAMLI İKRAMİYE VAR

Bayram ikramiyesi 1.000 liradan 1.100 liraya çıkarılmıştı. Ramazan Bayramı ikramiyesi 6-7 Mayıs'ta hesaba yattı. Kurban Bayramı ise 20 Temmuz'da başlıyor. Bu döneme ilişkin ikramiyelerin de 12-20 Temmuz arasında belirlenen tarihte yatması bekleniyor. Ödemeler yine 1.100 lira olacak. SSK ve Bağkur emeklileri de 17 Temmuz itibarıyla hem zamlı maaşlarını hem de ikramiyelerini almış olacak.

İŞTE KURUŞU KURUŞUNA ZAMLI MAAŞLAR

Ocak 2021 maaşı yüzde 6.39'e göre;

• 400 - 426

• 488 - 519

• 542 - 576

• 596 - 634

• 650 - 692

• 704 - 749

• 759 - 807

• 813 - 865

• 867 - 922

• 921 - 980

• 975 - 1.038

• 1.029 - 1.095

• 1.084 - 1.153

• 1.192 - 1.268

• 1.300 - 1.383

• 1.409 - 1.499

• 1.500 - 1.596

• 1.625 - 1.729

• 1.734 - 1.845

• 1.842 - 1.960

• 1.950 - 2.075

• 2.059 - 2.190

• 2.167 - 2.306

• 2.276 - 2.421

• 2.384 - 2.536

• 2.492 - 2.652

• 2.601 - 2.767

• 2.709 - 2.882

• 2.817 - 2.997

• 2.926 - 3.113

• 3.034 - 3.228

• 3.142 - 3.343

• 3.251 - 3.459

• 3.359 - 3.574

• 3.468 - 3.689

• 3.576 - 3.804

• 3.684 - 3.920

• 3.793 - 4.035

• 3.901 - 4.150

• 4.009 - 4.266

• 4.118 - 4.381

• 4.226 - 4.496

• 4.334 - 4.611

• 4.443 - 4.727

• 4.659 - 4.957

• 4.876 - 5.188

• 5.093 - 5.418

• 5.418 - 5.764

• 5.635 - 5.995

• 6.177 - 6.571

• 6.502 - 6.917

• 6.788 - 7.221

• 6.827 7.263

• 6.788 - 7.221

• 7.043 - 7.493

• 7.260 - 7.724

• 7.585 - 8.070

• 8.127 - 8.646

(En düşük maaş 1.500 liraya çıkarıldı ancak vefat eden emeklinin dul ve yetimlerine hissesi oranında maaş bağlanıyor. Bu nedenle hesap 400 liradan başlıyor.)

İlk 5 aylık enflasyona göre memur maaşlarındaki artış

Ocak 2021 maaşı şu anki durum (yüzde 3+ yüzde 3.39 farka göre)

• Hademe (15/1) 3.782 - 4.024

• Hizmetli (15/1) 3.782 - 4.024

• Mübaşir (11/1) 4.020 - 4.276

• Usta öğretici (11/1) 4.075 - 4.336

• Yoklama memuru (11/1) 4.075 - 4.336

• Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1) 4.079 - 4.339

• Memur (9/1) 4.080 - 4.340

• Zabıta memuru (9/1) 4.161 - 4.427

• İtfaiyeci (9/1) 4.339 - 4.617

• Araştırmacı (9/1) 4.373 - 4.652

• İmam/hatip (9/1) 4.391 - 4.672

• Müezzin (9/1) 4.391 - 4.672

• Şef (7/1) 4.416 - 4.698

• Orman muhafaza memuru (11/1) 4.501 - 4.788

• Öğretmen (9/1) 4.556 - 4.848

• Vaiz (9/1) 4.625 - 4.921

• Hemşire (9/1) 4.829 - 5.138

• Sağlık memuru (9/1) 4.829 - 5.138

• Ebe (9/1) 4.835 - 5.144

• Programcı (9/1) 4.975 - 5.293

• Bekçi (lisans 9/1) 5.006 - 5.326

• Şube müdürü (7/1) 5.592 - 5.950

• Avukat (9/1) 5.931 - 6.310

• Polis (11/1) 5.995 - 6.378

• Veteriner hekim (7/1) 6.314 - 6.717

• Mühendis (7/1) 6.347 - 6.753

• Komiser (8/1) 6.443 - 6.854

• Araştırma görevlisi (8/1) 6.540 - 6.958

• Başkomiser (8/1) 6.549 - 6.967

• Müfettiş yardımcısı (9/1) 6.572 - 6.991

• Uzman yardımcısı (9/1) 6.678 - 7.105

• Asistan (sağlık hizmetleri - 6/1) 6.815 - 7.251

• Müfettiş (7/1) 7.225 - 7.687

• Uzman (7/1) 7.298 - 7.765

• Başasistan (sağlık hiz. 5/1) 7.746 - 8.241

• Kaymakam (4/1) 8.237 - 8.763

• Doçent (1/1) 8.695 - 9.251

(Tablodaki maaşlara aile yardımı, görev tazminatı, fazla mesai ücreti gibi yan ödemeler eklenmemiştir. Bu yıl aile yardım ödeneği 352 lira olacak. Aile yardım ödeneğini ve bekar birine 268 lira Asgari Geçim İndirimi ilave edilecek. Çocuk sayısına göre AGİ tutarları, yani maaşlar değişebilir.)