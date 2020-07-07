Kurban Bayramı yaklaşıp havalar ısınınca göçerlerin "kırkım" telaşı arttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kurban Bayramı yaklaşıp havalar ısınınca göçerlerin "kırkım" telaşı arttı

Kurban Bayramı'nın yaklaştığı ve havaların ısındığı şu günlerde hem hayvanlarını sıcaktan korumak hem de rahatlayıp et ve süt verimlerini artırmak isteyen Doğu Anadolu'daki göçerler, koyun ve kuzularının yünlerini kırkıyor.

Kurban Bayramı yaklaşıp havalar ısınınca göçerlerin
07.07.2020 11:09 | Son Güncelleme: 07.07.2020 11:13

Kurban Bayramı'nın yaklaştığı ve havaların ısındığı şu günlerde hem hayvanlarını sıcaktan korumak hem de rahatlayıp et ve süt verimlerini artırmak isteyen Doğu Anadolu'daki göçerler, koyun ve kuzularının yünlerini kırkıyor.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı bakımından yurtta söz sahibi olan bölgede kışın ağıllarda beslenen hayvan sürüleri, göçerler tarafından karların erimesiyle zengin bitki örtüsüne sahip yüksek rakımlı yaylalara çıkarılıyor.

Ağır geçen kış mevsiminin ardından hayvanlarını mayıs gibi yaylalara çıkaran bölgedeki göçerler, şu sıralar ise hem havaların ısınması nedeniyle hayvanların sıcaktan bunalmaması hem de Kurban Bayramı öncesi rahatlayıp daha iyi kilo almaları için koyunlarının bakımını yapmaya başladı.

"Kırkım" adı verilen bu işlem sırasında hayvanlarının sadece yünlerini kırkmakla kalmayıp aynı zamanda ilaçlamasından tırnak bakımına kadar tüm gereksinimlerini yerine getiren göçerler, koyunlardan elde ettikleri yünleri de "yapağı" denilen bir araya toplama işlemi sonrası satarak az da olsa gelir elde ediyor.

Bu süreçte özellikle kurbanlıklarını sıkı bir besiye alan göçerler kırkım sırasında ise ailece zorlu bir dönem geçiriyor.

Sürülerinde zaman zaman sayıları bini bulan koyun ve kuzularını tek tek yakalayıp yere yatırıp ayaklarını bağladıktan sonra makas ile yünlerini kırkan besiciler, gebe olanları incitmemek için ise ayrı bir özen gösteriyor.

Yünleri kırkılıp gerekli bakımları yapılarak yeniden sürüye katılan koyun ve kuzular sahiplerince sıcaktan bunalmadan rahatlamış olarak tekrar meralara salınarak otlatılıyor.

Yayla ve meralarda otlatılıp irileşmeleri sağlanan koyun ve kuzulardan kurbanlık olanlar ise diğerlerinden farklı olarak çeşitli yemler verilerek irileşmeleri sağlandıktan sonra Kurban Bayramı'nda satışa sunuluyor.

Kırkım sırasında göçer ailelerin telaşı artıyor

Besiciler için oldukça meşakkatli bir iş olan ve yılda bir kez yapılan koyun kırkma sürecinde besici ailelerin tüm bireyleri adeta seferber oluyor.

Şehrin Kemah ilçesinde, hayvanlarını 2 bin 200 rakımlı Heybeli Yaylası'na çıkaran besiciler de şu sıralar eski tip el makasları ile koyunlarını kırkmanın telaşını yaşıyor.

Besici Bekir Gümüştaş (50) ve Muş Alparslan Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Musa Gümüştaş da besicilik yapan ailesi ile aynı telaşı yaşıyor.

"Zor olan hayvancılığı keyifli hale getirmeye çalışıyoruz"

Bekir Gümüştaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baba mesleğini sürdürdüğünü ve kendi işini yaptığını anlattı.

Gümüştaş, koyun kırkmanın zor olması nedeniyle üniversitede okuyan oğlu Musa'nın da kendisine yardım ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Oğlum yazın gelip bize yardım ediyor. Üniversiteyi bitirmek üzere. Rabbim nasip ederse inşallah KPSS'yi de kazanacak. Oğlum yazın gelip bize yardım ediyor. Biz de burada onların okuması için uğraşıyoruz. Daha iyi gelecekleri olması için bu işleri yapıyoruz. Hayvancılık güzel iş ama zor yanları da var, keyifli hale getirmeye çalışıyoruz, daha güzel şeyler yapmak istiyoruz."

"İşlerini hafifletmek için ailemin yardımına geldim"

Musa Gümüştaş da yaz aylarında babasına yardımcı olmak için yaylaya gelerek koyun kırkarak aile ekonomisine katkıda bulunduğunu ifade etti.

Koyun kırkmanın zorluğuna işaret eden Gümüştaş, sözlerini şöyle sürdürdü.

"Koyunları kırkıyoruz, yünlerini topluyoruz. Senede bir sefer bu işi yapıyoruz. Bu, koyunlar için yararlı oluyor, onların daha etli olmasını, daha fazla süt vermesini sağlıyor. Bu işi yapmamızın sebebi geçim kaynağımız hayvancılık. Başka işlerle uğraşmamıza gerek yok, bildiğimiz işi yapıyoruz. Ben burada yokum babam yalnız, bu işi annem ile yapıyor, işleri zor. Babam yaklaşık 2 aydır burada, en azından işlerini biraz hafifletmek maksadıyla aileme yardıma geldim."

Gümüştaş, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlandığını anlatarak, "Eylül ayında KPSS var ama burada da hayat zor. Havalar ısındı, koyun kırkmamız gerekiyor. Koyunlar da yünlerinden dolayı terliyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti Haber
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor Haber
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi Haber
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi Haber
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü Haber
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Salihli'de 30 dakika boyunca yağan yağmur ve dolu hayatı felç etti Haber
Salihli'de 30 dakika boyunca yağan yağmur ve dolu hayatı felç etti
'Zorla evlendiriliyorum' deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak
Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Hakkari'de PKK'lı teröristin komandolara teslim olduğu an görüntülendi: Devletin şefkatli kollarına hoş geldin
Hakkari'de PKK'lı teröristin komandolara teslim olduğu an görüntülendi: Devletin şefkatli kollarına hoş geldin
Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için 'makarna' gibi şifreli kelimeler kullanmış
Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için "makarna" gibi şifreli kelimeler kullanmış
Son dakika: Gelibolu'daki orman yangınında şu ana kadar 450 hektar alan yandı
Son dakika: Gelibolu'daki orman yangınında şu ana kadar 450 hektar alan yandı
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Kıyma ve kırmızı ette mide bulandıran bu hilelere dikkat!
Kıyma ve kırmızı ette mide bulandıran bu hilelere dikkat!
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük
Nihat Özdemir: Kalan dört maçı ve Türkiye Kupası finalini seyircili oynatamayacağız
Nihat Özdemir: Kalan dört maçı ve Türkiye Kupası finalini seyircili oynatamayacağız
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere söylediği için yargılanan 3 yaver, tahliye edildi
15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere söylediği için yargılanan 3 yaver, tahliye edildi
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 393,1 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 393,1 liradan işlem görüyor
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
16,7 milyonluk piyango! Büyük ikramiye 5 günde 3 kez aynı ilçeye çıktı
16,7 milyonluk piyango! Büyük ikramiye 5 günde 3 kez aynı ilçeye çıktı
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
İsrail basınına konuşan FETÖ'cü Enes Kanter'den küstah sözler
İsrail basınına konuşan FETÖ'cü Enes Kanter'den küstah sözler
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
13 kişiden kaçan kapkaççıları güvenlik kamerası ele verdi, bekçiler yakaladı
13 kişiden kaçan kapkaççıları güvenlik kamerası ele verdi, bekçiler yakaladı
Koronavirüs önlemlerini hiçe sayıp boğazda parti veren kadınlı erkekli gruba 154 bin lira ceza
Koronavirüs önlemlerini hiçe sayıp boğazda parti veren kadınlı erkekli gruba 154 bin lira ceza
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Murat Kurum Berat Albayrak Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cenk Eren Demet Akalın Demet Özdemir Gonca Vuslateri
Spor Tamer Tuna Serdar Gürler Ali Palabıyık Henry Onyekuru Fernando Muslera
Daha Fazla Su Çocuk Bodrum Temmuz
Şu an buradasınız: Kurban Bayramı yaklaşıp havalar ısınınca göçerlerin "kırkım" telaşı arttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 11:17:37. #1.15#
title