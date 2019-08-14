Kurban Bayramı Tepabaşı'nda huzur içinde geçti

14.08.2019 23:28

Tepebaşı Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların kurbanlarını sorunsuz ve huzur içinde kesebilmeleri için yoğun mesai yaptı.

Tepebaşı Belediyesi vatandaşların Muttalip Mahallesi'nde bulunan kurban pazarından aldıkları hayvanlarını, Uluönder Kapalı Pazaryeri'nde oluşturulan kesim alanına ulaştırabilmeleri için ücretsiz nakil araçları tahsis etti. Kurban kesimi, bayramın ilk gününde gerçekleştirildi. Kurbanlıkların sağlık koşullarına uygun ve kontrollü bir şekilde kesilmesi için veteriner hekim de görev yaptı. Ayrıca yasalara aykırı satış ve kesim yapılmaması için zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler de görevlerinin başındaydı. Öte yandan kesim alanında yaşanabilecek kazalara karşı da tam donanımlı bir sağlık ekibi, ambulans ile kesim alanında hazır bulunduruldu. Kesimi yapılan kurbanlıklar, görevli personel tarafından parçalar halinde paketlenerek kurban sahiplerinin evlerine ücretsiz olarak servis edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA