Kurban Bayramı Tedbirleri (20.07.2021)

Kurban Bayramı Tedbirleri (20. 07. 2021) Kurban Bayramının huzur ve güven ortamı içerisinde geçmesi için her türlü tedbir alınmıştır.

Kurban Bayramı Tedbirleri (20. 07. 2021) Kurban Bayramının huzur ve güven ortamı içerisinde geçmesi için her türlü tedbir alınmıştır.

Bayram süresince;

Sağlık Hizmetlerinin aksatılmaması, acil vakalara müdahale edilebilmesi amacıyla bayram süresince,

-Acil Çağrı Merkezi (112) - (0476 )226 02 01

-Iğdır Devlet Hastanesine (0476) 226 03 03

-Tuzluca İlçe Devlet Hastanesine (0476) 311 21 18

-Aralık İlçe Devlet Hastanesine (0476) 411 24 88

-Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine (0476) 227 04 04 no'lu telefon numaralarına;

Belediye Hizmetleri ile ilgili olarak bayram süresince;

-Alo 153 Zabıta hattından veya (0476) 227 96 27

-Su ve Kanalizasyon Arıza (185) (0476) 227 87 87,

-Yangın İhbar (110) veya İtfaiye Müdürlüğünün (0476) 227 38 10 no'lu telefon numaralarına,

Asayişle ilgili konularda Jandarma Bölgesinde bayram süresince;

-Iğdır İl Jandarma Komutanlığı (0476) 227 64 48 -227 64 49,

-Aralık İlçe J. K. lığı (0476) 411 28 15,

-Karakoyunlu İlçe J. K. lığı (0476) 518 72 97,

-Tuzluca İlçe J. K. lığı (0476) 311 24 55 ve (156) no'lu Jandarma İmdat telefon numaralarına,

Emniyet Hizmetleri ile ilgili her türlü istek, yardım ve şikayetlerini;

-Polis İmdat (155) ve Emniyet Müdürlüğünün (0476) 225 10 20-23, (0505) 318 76 00/01

-Polis Merkezi Amirliğinin (0476) 227 96 16 no'lu telefon numaralarına,

Aras - Edaş Iğdır İl Koordinatörlüğü ile ilgili konularda;

-(0850) 200 20 20 (Dahili 4001) ve (444 7 850) no'lu Arıza İhbar telefon numaralarına başvurabileceklerdir.

Kaynak: Habermetre