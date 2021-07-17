Kurban Bayramı tatilinde şehirler arası otobüsleri "gizli müşteri" denetleyecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kurban Bayramı tatilinde şehirler arası otobüsleri "gizli müşteri" denetleyecek

Kurban Bayramı tatilinde şehirler arası otobüsleri 'gizli müşteri' denetleyecek
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Bünyamin Demir, Kurban Bayramı tatili süresince Çorum'dan hareket eden otobüslerin sürücülerinin, "gizli müşteri" olarak görev yapacak sivil trafik polislerince denetleneceğini söyledi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Bünyamin Demir, Kurban Bayramı tatili süresince Çorum'dan hareket eden otobüslerin sürücülerinin, "gizli müşteri" olarak görev yapacak sivil trafik polislerince denetleneceğini söyledi.

Demir, Kurban Bayramı tatilinin başlaması dolayısıyla Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetim yaptı.

Otobüsteki yolcuların Hayat Eve Sığar (HES) kodunu sorgulayan Demir, yolcuları seyahat boyunca emniyet kemerini çıkarmamaları konusunda uyardı.

Yolcuların can güvenliğini sağlamak amacıyla sürekli denetimler yapıldığını belirten Demir, "Denetimlerde yolcuların maskelerini ve emniyet kemerlerini takmalarını istiyoruz. Kurallara uyduğunuz için teşekkür ederim. Nasıl ki salgınla mücadelede maske olmazsa olmazımızsa trafik güvenliği için de emniyet kemeri olmazsa olmazdır." dedi.

Demir, otobüs sürücülerinin de denetlendiğine işaret ederek, "Bayram tatili süresince Çorum-Ankara, Çorum-Samsun, Çorum-Kayseri gibi güzergahlarda sivil polisler görevlendirdik. Gİzli müşteri olarak otobüse binip sürücünün olası kural ihlallerini tespit edecekler. Kurallara uymayan sürücülere resmi ekiplerimiz tarafından ceza uygulanacak." diye konuştu.

Demir, yolcuların da sürücülerin kural ihlalini tespit etmeleri durumunda ihbar numaraları aracılığıyla şikayette bulunabileceklerini kaydetti.

Kurban Bayramı tatilinde şehirler arası otobüsleri 'gizli müşteri' denetleyecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

Bu muhtar farklı muhtar, Bayram öncesi çocukları köy meydanında yıkadı
Bu muhtar farklı muhtar, Bayram öncesi çocukları köy meydanında yıkadı
Kovid-19'la mücadelede 20 milyondan fazla ikinci doz aşı yapıldı
Kovid-19'la mücadelede 20 milyondan fazla ikinci doz aşı yapıldı
Ankara'da Kurban Bayramı süresince toplu taşıma ücretsiz olacak
Ankara'da Kurban Bayramı süresince toplu taşıma ücretsiz olacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Ahmet Davutoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Gülşen Deniz Akkaya Kadir Doğulu
Spor Ali Koç Balotelli Burak Elmas Volkan Demirel Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kurban Bayramı tatilinde şehirler arası otobüsleri "gizli müşteri" denetleyecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 18:42:08. #1.16#

title