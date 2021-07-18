Kurban Bayramı tatilinde kamp alanları doldu
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Kurban Bayramı tatilinde kamp alanları doldu

Kurban Bayramı tatilinde kamp alanları doldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen tatilciler kamp alanlarını doldurdu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen tatilciler kamp alanlarını doldurdu.

Pandemi sürecinde en ekonomik izole tatil olarak çadır kampını tercih eden tatilciler, Marmaris Hisarönü Mahallesi'nde bulunan özel kamp alanlarına akın etti. Kamp alanındaki tüm yerler dolarken, tatilciler ilçe merkezlerinden çok kırsal mahallelerdeki çadır kamplarını tercih etti. Konya'dan dört kızı ile tatile gelen Şahide Baran, "Biz hep çadır tatilini tercih ediyoruz, bayramımızı da burada geçireceğiz. Doğa ile deniz ile iç içe olmanın keyfi çok güzel. Birçok şehre kamp yapmaya gittik ama yine Marmaris'ten vazgeçemedik. Hem şehrin içi hem de buralar çok güzel" dedi.

Bayram tatili dolayısıyla tüm yerlerinin dolduğunu ifade eden kamp alanının işletmecisi Selma Evcan, "Bayram dolayısı ile tüm yerlerimiz doldu. Gelenlerin çoğu akraba ve tanıdık, birlikte izole tatil yapmak istedikleri için çadır alanları yakın tutuyorlar. Normalleşme sürecine girmiş olsakta pandemi kuralları devam ediyor. Çadırların arasındaki mesafe ve işletmemizdeki hijyene had safhada dikkat ediyoruz" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Kurban Bayramı tatilinde kamp alanları doldu
Kurban Bayramı tatilinde kamp alanları doldu
Kurban Bayramı tatilinde kamp alanları doldu
Kurban Bayramı tatilinde kamp alanları doldu
Kurban Bayramı tatilinde kamp alanları doldu
Kurban Bayramı tatilinde kamp alanları doldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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