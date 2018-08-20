Kurban Bayramı Tatilinde 3 Günlük Kaza Bilançosu: 51 Ölü, 244 Yaralı (2)

TATİLİN 3 GÜNLÜK KAZA BİLANÇOSU: 51 ÖLÜ, 244 YARALI

Bakanlar Kurulu kararıyla 9 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatilin üçüncü gününde trafik yoğunluğunun azalmasına rağmen kazalarda can kayıpları devam etti, birçok ailenin bayramı zehir oldu.

Bugün öğleden sonra Bursa (2), Manisa (2), Sakarya (2), Zonguldak, Uşak, Burdur, Kocaeli, Şanlıurfa ve Gümüşhane illerinde 12 kaza daha meydana geldi. Bu kazalarda 2 kişi yaşamını yitirirken, 38 kişi de yaralandı.

Böylece Arife günü meydana gelen 21 kazada ölenlerin sayısı 8'e ulaşırken, 60 kişi de yaralandı.

Tatilin başladığı 17 Ağustos Cuma günü saat 18.00'den Arife günü gece yarısına kadar meydana gelen toplam 67 kazada 51 kişi öldü, 244 kişi de yaralandı.

Kazaların gün gün bilançosu ise şöyle oldu:

17 Ağustos Cuma (saat 18.00-23.59) : 5 ölü, 27 yaralı (5 kaza)

18 Ağustos Cumartesi : 17 ölü, 67 yaralı (21 kaza)

19 Ağustos Pazar : 21 ölü, 90 yaralı (20 kaza)

20 Ağustos Pazartesi (Arife Günü) : 8 ölü, 60 yaralı (21 kaza)

TOPLAM: 51 ölü, 244 yaralı (67 kaza)