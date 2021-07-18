Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor? Kurban Bayramı ne zaman bitecek? Kurban Bayramı tatili ne zaman bitecek?

Kurban bayram tatiline girilmesine çok kısa bir süre kala Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi gününün idari izin olduğunu açıklamasının ardından, 9 gün tatil olacağının müjdesini vermiş oldu. 9 gün tatilin açıklanmasının ardından birçok kurum ve kuruluş da izin yapacak. Bayram tatili süresince işleri yarım kalan vatandaşlar ise internette en çok "Kurban bayramı tatili ne zaman bitiyor?" sorusunun cevabını aratmakta.

Kurban Bayramı tatiline geçilmesine çok kısa bir süre kaldı. Kurban tatiline girilmesinin ardından birçok kurum ve kuruluş bayram tatili süresince hizmet veremeyecek. Özellikle banka, noter, hastane, borsa, kargo gibi şirketlerin açılış tarihleri vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Son dönemde vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında yer alan "Kurban bayramı tatili ne zaman bitiyor?" sorusu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Pazartesi gününün idari izin sayılmasıyla birlikte 9 gün tatil yapacak. 19 Temmuz Pazartesi ve 23 Temmuz Cuma arası vatandaşlar tatil yapacak. Hafta sonuyla birleşecek olan Kurban Bayramı tatilinin ardından vatandaşlar 26 Temmuz Pazartesi günü iş başı yapacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN?