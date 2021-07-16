Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor? Kurban Bayramı ne zaman başlıyor?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Vatandaşlar, Kurban Bayramı hangi günler? Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor? Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? gibi soruları araştırıyor.

Müslüman aleminin iki büyük bayramından biri olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. 9 günlük tatil olacak Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor? Kurban Bayramı ne zaman başlıyor?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kurban Bayramı tatili 16 Temmuz Cuma akşamı başlayıp 26 Temmuz Pazartesi sona erecek" diyerek tatil süresinin 9 gün olacağını açıkladı. 11 olacağı tahmin edilen Bayram tatili süresiyle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazartesi gün yarım günü salıdan cumaya ise tam gün tatildir. Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor" ifadelerini kullandı.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN?

Arefe Günü- 19 Temmuz 2021 Pazartesi

Kurban Bayramı'nın 1. günü- 20 Temmuz 2021 Salı

Kurban Bayramı'nın 2. günü- 21 Temmuz 2021 Çarşamba

Kurban Bayramı'nın 3. günü- 22 Temmuz 2021 Perşembe

Kurban Bayramı'nın 4. günü- 23 Temmuz 2021 Cuma