Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 2021 Kurban Bayramı 11 gün olacak mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 2021 Kurban Bayramı 11 gün olacak mı?

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 2021 Kurban Bayramı 11 gün olacak mı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Son Dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. Bayram tatili 11 gün olacak mı? sorusu vatandaşlarımız tarafından en çok aratılan konular arasında yer almaktadır. Kabine Toplantısından çıkacak kararı bekleyen vatandaşlarımız Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? diye aratmakta. Bakanlar, kendi alanlarındaki konular ile ilgili sunum yapacak. 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 2021 Kurban Bayramı 11 gün olacak mı?

Son Dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. Bayram tatili 11 gün olacak mı? sorusu vatandaşlarımız tarafından en çok aratılan konular arasında yer almaktadır. Kabine Toplantısından çıkacak kararı bekleyen vatandaşlarımız Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? diye aratmakta. Bakanlar, kendi alanlarındaki konular ile ilgili sunum yapacak. 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 2021 Kurban Bayramı 11 gün olacak mı?

KURABAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Temmuz ayının 19'unda öğleden sonra başlayacak olan 2021 Kurban Bayramı tatilinin hemen öncesindeki yarım gün ve 15 Temmuz'un sonrasındaki 2 gün ile birleştirilerek 11 günlük bir tatil olması yönündeki meraka ilişkin kararlar bugün netleşecek.

Ancak idari izin kararı alınması halinde bu tatil imkanından sadece kamu görevlileri faydalanabilecek. Resmi tatil olarak ilanı durumunda ise özel sektör çalışanları da sürecin içerisine dahil edilmiş olacak.

Ayrıntılar geliyor…

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Varank Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kartal Tibet Şeyma Subaşı Sertab Erener İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Aziz Yıldırım Mustafa Denizli Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 2021 Kurban Bayramı 11 gün olacak mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 20:02:13. #1.14#

title