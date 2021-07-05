Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 2021 Kurban Bayramı 11 gün olacak mı?

Son Dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. Bayram tatili 11 gün olacak mı? sorusu vatandaşlarımız tarafından en çok aratılan konular arasında yer almaktadır. Kabine Toplantısından çıkacak kararı bekleyen vatandaşlarımız Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? diye aratmakta. Bakanlar, kendi alanlarındaki konular ile ilgili sunum yapacak. 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 2021 Kurban Bayramı 11 gün olacak mı?

Son Dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. Bayram tatili 11 gün olacak mı? sorusu vatandaşlarımız tarafından en çok aratılan konular arasında yer almaktadır. Kabine Toplantısından çıkacak kararı bekleyen vatandaşlarımız Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? diye aratmakta. Bakanlar, kendi alanlarındaki konular ile ilgili sunum yapacak. 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 2021 Kurban Bayramı 11 gün olacak mı?

KURABAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Temmuz ayının 19'unda öğleden sonra başlayacak olan 2021 Kurban Bayramı tatilinin hemen öncesindeki yarım gün ve 15 Temmuz'un sonrasındaki 2 gün ile birleştirilerek 11 günlük bir tatil olması yönündeki meraka ilişkin kararlar bugün netleşecek.

Ancak idari izin kararı alınması halinde bu tatil imkanından sadece kamu görevlileri faydalanabilecek. Resmi tatil olarak ilanı durumunda ise özel sektör çalışanları da sürecin içerisine dahil edilmiş olacak.

Ayrıntılar geliyor…