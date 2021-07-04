Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramı ne zaman 2021? Kurban Bayramı ne günü?

Yapılacak Kabine toplantısı sonrası kesinleşecek Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramı ne zaman 2021? Kurban Bayramı ne günü?Kurban Bayramı namazı kaçta? Kurban Bayramı ayın kaçında 2021?

Kurban Bayramı'na kısa süre kalması ile birlikte, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Aşı yaşı kaç? 18 yaş altı aşı olabilir mi? 18 yaş altı ne zaman aşı olacak? sorular merak ediliyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek. Toplantıda, aşılama programı ve Kurban Bayramı tatilinin süresi başta olmak üzere ülke gündemindeki konuların ele alınması bekleniyor. Erdoğan, toplantının ardından alınan kararları kamera karşısında açıklayacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021

Kesilecek olan kurbanların yakın akraba, komşu ve ihtiyaç sahipleri ile pay edileceği Kurban Bayramı'nda binlerce Müslüman kestikleri kurbanlar ile Allah'ın rızası için paylaşımda bulanacak. Her sene 11 gün önce kutlanan Kurban Bayramı arifesi bu yıl 19 Temmuz'da denk geliyor. Bu yıl Temmuz ayında idrak edilebilecek olan ve kurban ibadetinin yerine getirileceği Kurban Bayramı, bir gün izin verilmesi halinde 9 güne çıkarılabilecek. Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.