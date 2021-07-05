Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramı 11 gün mü, 9 gün mü?

Kabine toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak. Toplantıda, aşılama programı ve Kurban Bayramı tatilinin süresi başta olmak üzere ülke gündemindeki konular ele alınacak. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramı 11 gün mü, 9 gün mü?

1 Temmuz'da tam normalleşmeye geçilmesinin ardından rahat nefes alan vatandaşın gözü şimdi de Kurban Bayramı tatilinde. Bu çerçevede bugün toplanacak Kabine toplantısında bayram tatilinin süresi görüşülecek. Toplantı öncesi Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramı 11 gün mü, 9 gün mü?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması öngörülen toplantıda, 3. doz aşılama ve ülke genelinde aşı programında gelinen noktanın değerlendirileceği, aşı programının Kovid-19 vaka sayılarına etkisi ve yerli aşı çalışmalarının da görüşüleceği tahmin ediliyor.

Bayram tatili süresinin de belirlenmesi beklenen toplantıda, turizm sezonuna ilişkin beklentiler ile bu kapsamda alınan tedbirlerin masada olacağı öngörülüyor.