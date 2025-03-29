KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2025 || Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? Dini günler takvimi!

Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? sorusu ise özellikle çalışanlar, öğrenciler ve tatil planı yapanlar tarafından sıklıkla soruluyor. 2025 yılında Kurban Bayramı, haziran ayına denk geliyor ve hafta sonu günlerini de içine alan bir zaman dilimine yayılıyor. Peki Kurban Bayramı 2025 ne zaman başlıyor? Arefe günü hangi tarihe denk geliyor ve resmi tatil kaç gün olacak? İşte 2025 Kurban Bayramı tarihleri ve detaylı dini günler takvimi…

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 2025 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı tarihleri 2025 yılında şu şekilde olacak:

Arefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe

1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

Bu takvime göre bayram tatili Perşembe günü öğleden sonra başlayıp Pazartesi gününün bitimine kadar sürecek. Dolayısıyla resmi olarak Kurban Bayramı tatili 4,5 gün sürecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Tatilin hafta sonu günlerine denk gelmesi nedeniyle, 10 Haziran Salı günü de tatil kapsamına alınırsa, toplam tatil süresi 9 güne çıkabilir. Bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Önümüzdeki günlerde hükümetten veya ilgili bakanlıklardan bir karar duyurulabilir.