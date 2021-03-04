Kurban Bayramı tarihi 2021! Kurban Bayramı'na ne kadar kaldı? Kurban Bayramı tatili kaç gün?
Tüm islam aleminin gözü Kurban Bayramı'nda. Bu yıl Temmuz sonu, Ağustos başına denk gelen Kurban Bayramı'nda tatil planları yapacak vatandaşlar bayram tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor. Diyanet takvimi 2021 Kurban Bayramı tarihi belli oldu. Peki Kurban Bayramı'na ne kadar kaldı? Kurban Bayramı tatili kaç gün? İşte Kurban Bayramı tarihi 2021.
Kurban Bayramı ne zaman? soruları vatandaşlar tarafından büyük merak konusu oldu. Tatil planı yapacak olan vatandaşlar Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını sorgulamaya devam ediyor. Peki Kurban Bayramı'na ne kadar kaldı? Kurban Bayramı tatili kaç gün? İşte Kurban Bayramı tarihi 2021..
KURBAN BAYRAMI TARİHİ 2021
Kurban Bayramı arefe günü 19 Temmuz 2021 Pazartesi günüdür. Kurban Bayramı 20Temmuz Salı günü başlayacak 23 Temmuz Cuma günü sona erecek. Toplamda Kurban Bayramı 4 gün sürecek.
19 Temmuz Pazartesi Kurban Bayramı Arefesi
20 Temmuz Salı Kurban Bayramı 1. Gün
21 Temmuz Çarşamba Kurban Bayramı 2. Gün
22 Temmuz Perşembe Kurban Bayramı 3. Gün
23 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 4. gün
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?
Normal takvime göre Kurban Bayramı tatili Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. 2021 yılı Kurban Bayramı toplamda 4 gün sürecek. Tatilin uzatılıp uzatılmayacağı henüz gündeme gelmedi.
KİMLER KURBAN KESMELİDİR?
Kurban kesmek, âkil, baliğ (akıllı, ergen),dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir Müslüman'ın yerine getireceği mali bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr. altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir. Dolayısıyla bu kişi Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedakârlığın nişanesi olarak kurban kesmelidir.
KURBAN ETİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİDİR?
Hz. Peygamber, kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesmeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir bölümünün de eve ayrılmasını tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, "Dahâyâ", 10).
DİYANET 2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
HİCRİ TARİHLER
MİLADİ TARİHLER
GÜN
AY
YIL
GÜN
AY-YIL
HAF.GÜN
DİNİ GÜNLER
1
C.AHİR
1442
14
OCAK-2021
PERŞEMBE
........
1
RECEB?
1442
13
ŞUBAT-2021
CUMARTESİ
ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
6
RECEB?
1442
18
ŞUBAT-2021
PERŞEMBE?
REGAİB KANDİLİ?
26
RECEB
1442
10
MART-2021
ÇARŞAMBA
MİRAC KANDİLİ
1
ŞABAN
1442
14
MART-2021
PAZAR
...........
14
ŞABAN
1442
27
MART-2021
CUMARTESİ
BERAT KANDİLİ
1
RAMAZAN
1442
13
NİSAN-2021
SALI
RAMAZAN BAŞLANGICI
26
RAMAZAN
1442
08
MAYIS-2021
CUMARTESİ
KADİR GECESİ
30
RAMAZAN
1442
12
MAYIS-2021
ÇARŞAMBA
AREFE
1
ŞEVVAL
1442
13
MAYIS-2021
PERŞEMBE
RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
2
ŞEVVAL
1442
14
MAYIS-2021
CUMA
RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
3
ŞEVVAL
1442
15
MAYIS-2021
CUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
1
ZİLKADE
1442
11
HAZİRAN-2021
CUMA
........
1
ZİLHİCCE
1442
11
TEMMUZ-2021
PAZAR
........
9
ZİLHİCCE
1442
19
TEMMUZ-2021
PAZARTESİ
AREFE
10
ZİLHİCCE
1442
20
TEMMUZ-2021
SALI
KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
11
ZİLHİCCE
1442
21
TEMMUZ-2021
ÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
12
ZİLHİCCE
1442
22
TEMMUZ-2021
PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
13
ZİLHİCCE
1442
23
TEMMUZ-2021
CUMA
KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
1
MUHARREM
1443
9
AĞUSTOS-2021
PAZARTESİ
HİCRİ YILBAŞI
10
MUHARREM
1443
18
AĞUSTOS-2021
ÇARŞAMBA
AŞURE GÜNÜ
1
SAFER
1443
08
EYLÜL-2021
ÇARŞAMBA
........
?1
R.EVVEL
1443
07
EKİM-2021
PERŞEMBE
........?
?11
R.EVVEL?
1443??
17
EKİM-2021
PAZAR
MEVLİT KANDİLİ?
?1
R.AHİR?
1443??
06
KASIM-2021???
CUMARTESİ
........?
1?
C.EVVEL
?1443
05
ARALIK-2021
?PAZAR
........