Kurban Bayramı tarihi 2021! Kurban Bayramı'na ne kadar kaldı? Kurban Bayramı tatili kaç gün?
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Kurban Bayramı tarihi 2021! Kurban Bayramı'na ne kadar kaldı? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

04.03.2021 09:50 | Son Güncelleme: 04.03.2021 09:53
Kurban Bayramı tarihi 2021! Kurban Bayramı'na ne kadar kaldı? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Tüm islam aleminin gözü Kurban Bayramı'nda. Bu yıl Temmuz sonu, Ağustos başına denk gelen Kurban Bayramı'nda tatil planları yapacak vatandaşlar bayram tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor. Diyanet takvimi 2021 Kurban Bayramı tarihi belli oldu. Peki Kurban Bayramı'na ne kadar kaldı? Kurban Bayramı tatili kaç gün? İşte Kurban Bayramı tarihi 2021.

Kurban Bayramı ne zaman? soruları vatandaşlar tarafından büyük merak konusu oldu. Tatil planı yapacak olan vatandaşlar Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını sorgulamaya devam ediyor. Peki Kurban Bayramı'na ne kadar kaldı? Kurban Bayramı tatili kaç gün? İşte Kurban Bayramı tarihi 2021..

KURBAN BAYRAMI TARİHİ 2021

Kurban Bayramı arefe günü 19 Temmuz 2021 Pazartesi günüdür. Kurban Bayramı 20Temmuz Salı günü başlayacak 23 Temmuz Cuma günü sona erecek. Toplamda Kurban Bayramı 4 gün sürecek.

19 Temmuz Pazartesi Kurban Bayramı Arefesi

20 Temmuz Salı Kurban Bayramı 1. Gün

21 Temmuz Çarşamba Kurban Bayramı 2. Gün

22 Temmuz Perşembe Kurban Bayramı 3. Gün

23 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 4. gün

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Normal takvime göre Kurban Bayramı tatili Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. 2021 yılı Kurban Bayramı toplamda 4 gün sürecek. Tatilin uzatılıp uzatılmayacağı henüz gündeme gelmedi.

KİMLER KURBAN KESMELİDİR?

Kurban kesmek, âkil, baliğ (akıllı, ergen),dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir Müslüman'ın yerine getireceği mali bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr. altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir. Dolayısıyla bu kişi Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedakârlığın nişanesi olarak kurban kesmelidir.

KURBAN ETİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİDİR?

Hz. Peygamber, kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesmeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir bölümünün de eve ayrılmasını tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, "Dahâyâ", 10).

DİYANET 2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

HİCRİ TARİHLER

MİLADİ TARİHLER

GÜN

AY

YIL

GÜN

AY-YIL

HAF.GÜN

DİNİ GÜNLER

1

C.AHİR

1442

14

OCAK-2021

PERŞEMBE

........

1

RECEB?

1442

13

ŞUBAT-2021

CUMARTESİ

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

6

RECEB?

1442

18

ŞUBAT-2021

PERŞEMBE?

REGAİB KANDİLİ?

26

RECEB

1442

10

MART-2021

ÇARŞAMBA

MİRAC KANDİLİ

1

ŞABAN

1442

14

MART-2021

PAZAR

...........

14

ŞABAN

1442

27

MART-2021

CUMARTESİ

BERAT KANDİLİ

1

RAMAZAN

1442

13

NİSAN-2021

SALI

RAMAZAN BAŞLANGICI

26

RAMAZAN

1442

08

MAYIS-2021

CUMARTESİ

KADİR GECESİ

30

RAMAZAN

1442

12

MAYIS-2021

ÇARŞAMBA

AREFE

1

ŞEVVAL

1442

13

MAYIS-2021

PERŞEMBE

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2

ŞEVVAL

1442

14

MAYIS-2021

CUMA

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3

ŞEVVAL

1442

15

MAYIS-2021

CUMARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

1

ZİLKADE

1442

11

HAZİRAN-2021

CUMA

........

1

ZİLHİCCE

1442

11

TEMMUZ-2021

PAZAR

........

9

ZİLHİCCE

1442

19

TEMMUZ-2021

PAZARTESİ

AREFE

10

ZİLHİCCE

1442

20

TEMMUZ-2021

SALI

KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

11

ZİLHİCCE

1442

21

TEMMUZ-2021

ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

12

ZİLHİCCE

1442

22

TEMMUZ-2021

PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

13

ZİLHİCCE

1442

23

TEMMUZ-2021

CUMA

KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

1

MUHARREM

1443

9

AĞUSTOS-2021

PAZARTESİ

HİCRİ YILBAŞI

10

MUHARREM

1443

18

AĞUSTOS-2021

ÇARŞAMBA

AŞURE GÜNÜ

1

SAFER

1443

08

EYLÜL-2021

ÇARŞAMBA

........

?1

R.EVVEL

1443

07

EKİM-2021

PERŞEMBE

........?

?11

R.EVVEL?

1443??

17

EKİM-2021

PAZAR

MEVLİT KANDİLİ?

?1

R.AHİR?

1443??

06

KASIM-2021???

CUMARTESİ

........?

1?

C.EVVEL

?1443

05

ARALIK-2021

?PAZAR

........

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