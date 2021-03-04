Kurban Bayramı tarihi 2021! Kurban Bayramı'na ne kadar kaldı? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Tüm islam aleminin gözü Kurban Bayramı'nda. Bu yıl Temmuz sonu, Ağustos başına denk gelen Kurban Bayramı'nda tatil planları yapacak vatandaşlar bayram tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor. Diyanet takvimi 2021 Kurban Bayramı tarihi belli oldu. Peki Kurban Bayramı'na ne kadar kaldı? Kurban Bayramı tatili kaç gün? İşte Kurban Bayramı tarihi 2021.

Kurban Bayramı ne zaman? soruları vatandaşlar tarafından büyük merak konusu oldu. Tatil planı yapacak olan vatandaşlar Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını sorgulamaya devam ediyor. Peki Kurban Bayramı'na ne kadar kaldı? Kurban Bayramı tatili kaç gün? İşte Kurban Bayramı tarihi 2021..

KURBAN BAYRAMI TARİHİ 2021

Kurban Bayramı arefe günü 19 Temmuz 2021 Pazartesi günüdür. Kurban Bayramı 20Temmuz Salı günü başlayacak 23 Temmuz Cuma günü sona erecek. Toplamda Kurban Bayramı 4 gün sürecek.

19 Temmuz Pazartesi Kurban Bayramı Arefesi

20 Temmuz Salı Kurban Bayramı 1. Gün

21 Temmuz Çarşamba Kurban Bayramı 2. Gün

22 Temmuz Perşembe Kurban Bayramı 3. Gün

23 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 4. gün

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Normal takvime göre Kurban Bayramı tatili Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. 2021 yılı Kurban Bayramı toplamda 4 gün sürecek. Tatilin uzatılıp uzatılmayacağı henüz gündeme gelmedi.

KİMLER KURBAN KESMELİDİR?

Kurban kesmek, âkil, baliğ (akıllı, ergen),dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir Müslüman'ın yerine getireceği mali bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr. altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir. Dolayısıyla bu kişi Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedakârlığın nişanesi olarak kurban kesmelidir.

KURBAN ETİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİDİR?

Hz. Peygamber, kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesmeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir bölümünün de eve ayrılmasını tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, "Dahâyâ", 10).

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