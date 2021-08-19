Kurban Bayramı süresince 14,5 milyar TL ödeme kartla yapıldı
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Kurban Bayramı süresince 14,5 milyar TL ödeme kartla yapıldı

Kurban Bayramı süresince 14,5 milyar TL ödeme kartla yapıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi

Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) verilerine göre, temmuz ayında kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35'lik büyümeyle 151 milyar TL'ye ulaştı.

Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) verilerine göre, temmuz ayında kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35'lik büyümeyle 151 milyar TL'ye ulaştı.

BKM, 2021 yılı temmuz ayı verilerini açıkladı. Buna göre, temmuz sonu itibarıyla Türkiye'de 80,4 milyon adet kredi kartı, 142,3 milyon adet banka kartı ve 51 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor.

Geçen yılın temmuz ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 11'lik, banka kartı adedinde yüzde 3'lük, ön ödemeli kart adedinde de yüzde 42'lik artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artış göstererek 273,7 milyon adede ulaştı.

Temmuz ayında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 35 artarak 151,3 milyar TL oldu. Temmuz ayındaki kartlı ödeme tutarının 122,2 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken, 26,9 milyar TL'sinde banka kartları ve 2,2 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 32, banka kartı ile ödemelerde yüzde 44 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 171 olarak gerçekleşti.

Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinde internetten ödemeler tercih edildi

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksitinin ödendiği temmuz ayında, bu ödemeleri de kapsayan "Kamu-Vergi Ödemeleri" sektöründe, bu yıl son ödeme tarihinin 2 Ağustos'a kadar uzatılmasıyla beraber 1 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında kartlarla 7,7 milyar TL'lik ödeme yapıldı. Bu değer 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 49'luk bir büyüme anlamına gelirken, ortalama işlem tutarı 635 TL oldu.

Kartlarla yapılan Kamu-Vergi ödeme tutarının yüzde 57'sinde internetten ödeme tercih edildi, yani her 5 TL kartlı Kamu-Vergi ödemesinin 3 TL'si internetten yapıldı.

Bayramda ödemelerin yarısı market, akaryakıt ve giyim sektörlerinde gerçekleşti

19-23 Temmuz tarihlerine denk gelen arife günü dahil Kurban Bayramı süresince kartlarla 14,5 milyar TL tutarında ödeme yapılırken, 2020 yılının Kurban Bayramı'na göre bu yıl kartlı ödemelerde yüzde 36 büyüme gerçekleşti.

Yılın en fazla işlem geçen günlerinden olan arife gününde, en fazla kartlı ödeme adedinin gerçekleştiği saat aralığı 15.00-16.00 olurken, en fazla ödemenin yapıldığı dakika ise 88 bin adet ödeme ile 15.37 oldu. Arife gününde yaklaşık 5,2 milyar TL'lik kartlı ödeme yapılırken, bu tutar Kurban Bayramı'nda toplam 5 gün süresince yapılan kartlı ödemelerin yaklaşık 3'te 1'ini oluşturdu.

Kurban Bayramı'nda yapılan kartlı ödemeler sektör bazlı incelendiğinde en fazla kartlı ödeme yüzde 31 pay ile "market-gıda" sektöründe gerçekleşti. "Market-gıda" sektörünü yüzde 11 pay ile "akaryakıt istasyonları" ve yüzde 9 pay ile "giyim ve aksesuar" sektörleri takip ederken, yüzde 9 pay ile "yemek" ve yüzde 7 pay ile "elektronik eşya" sektörü Kurban Bayramı süresince en fazla kartlı ödeme yapılan diğer sektörler arasında yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

Bayramda kartlarla 14,5 milyar TL ödeme yapıldı
Bayramda kartlarla 14,5 milyar TL ödeme yapıldı
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