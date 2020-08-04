Kurban Bayramı sonrası İstanbul'da trafik
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Kurban Bayramı sonrası İstanbul'da trafik

4 günlük Kurban Bayramı tatilinin bitmesinin ardından vatandaşlar sabah saatlerinde iş gitmeye başladı.

Kurban Bayramı sonrası İstanbul'da trafik
04.08.2020 08:05 | Son Güncelleme: 04.08.2020 08:09
4  günlük Kurban Bayramı tatilinin bitmesinin ardından vatandaşlar sabah saatlerinde iş gitmeye başladı. Bayram boyunca sakin geçen kent merkezindeki noktalarda ise hareketlilik başladı.

Kurban Bayramı tatilini ardından İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, sabah saatlerinde işe gitmeye başladı. Mega kentte TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikameti ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketlilik başladı.

SAAT 07.45'TE YÜZDE 29 YOĞUNLUKTrafik yoğunluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi uygulaması üzerinden saat 07.45 itibarıyla yüzde 29'a çıktı.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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