Kurban Bayramı öncesinde Pendik'te trafik denetimi
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Kurban Bayramı öncesinde Pendik'te trafik denetimi

Kurban Bayramı öncesinde Pendik'te trafik denetimi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ali Kerem BENGİ / KURBAN Bayramı öncesinde Pendik D-100 Karayolu'nda denetim noktası oluşturan ekipler, sürücüleri tek tek durdurarak denetim yaptı.

Ali Kerem BENGİ/ KURBAN Bayramı öncesinde Pendik D-100 Karayolu'nda denetim noktası oluşturan ekipler, sürücüleri tek tek durdurarak denetim yaptı.

Kurban Bayramı öncesinde İstanbul'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, denetimlerini yoğunlaştırdı. Pendik D-100 Karayolu'nda denetim noktası oluşturan ekipler, yola çıkan sürücüleri tek tek durdurarak denetim yaptı. Başta emniyet kemeri olmak üzere, araçların trafik sigorta ve muayene işlemleri kontrol edildi. Denetimler sırasında kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi. Denetimlerin bayram boyunca süreceği bildirildi.


Kurban Bayramı öncesinde Pendik'te trafik denetimi
Kurban Bayramı öncesinde Pendik'te trafik denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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