KURBAN BAYRAMI ÖNCESİN DENETİM VE ÇALIŞMALAR YOĞUNLAŞTIRILDI
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KURBAN BAYRAMI ÖNCESİN DENETİM VE ÇALIŞMALAR YOĞUNLAŞTIRILDI

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİN DENETİM VE ÇALIŞMALAR YOĞUNLAŞTIRILDI
Habermetre - Haberler | Toplum

Kırşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık satışının gerçekleştirildiği Canlı Hayvan Pazarı'nın dezenfekte ve hijyen çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kırşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık satışının gerçekleştirildiği Canlı Hayvan Pazarı'nın dezenfekte ve hijyen çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu, Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimizin de vatandaşlarımızın geleneksel bayram ikramı olan şeker, tatlı üreten ve satan gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sürdürdüklerini dile getirerek şunları ifade etti: "Bu yıl da maalesef Koronavirüsün gölgesinde kutlanacak olan Kurban Bayramı öncesinde Kırşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz vatandaşlarımızın daha sağlıklı, rahat ve güven içerisinde bir bayram geçirmesi için kurbanlık satışının gerçekleştiği Canlı Hayvan Pazarı başta olmak üzere şehrimizin genelinde dezenfekte ve hijyen çalışmalarını yoğun bir şekilde gerçekleştiriyor. Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz ise ilimizde gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerini arttırdı. Bayram boyunca 24 saat görev yapacak olan ekiplerimiz, hemşehrilerimizden gelecek talep ve şikayetleri değerlendirecekler. Bütün vatandaşlarımızın şimdiden sağlıklı ve huzurlu bir Bayram geçirmelerini temenni ediyor, sağlıklı günler diliyorum. "

Kaynak: Habermetre

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