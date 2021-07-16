Kurban Bayramı öncesi yardım tırları Afrika'ya ulaştı
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Kurban Bayramı öncesi yardım tırları Afrika'ya ulaştı

Kurban Bayramı öncesi yardım tırları Afrika'ya ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı öncesinde sivil toplum kuruluşları ve hayırseverler yardımlarını Afrika'ya gönderdi.

Kurban Bayramı öncesinde sivil toplum kuruluşları ve hayırseverler yardımlarını Afrika'ya gönderdi. Temel gıda maddelerinden hijyen malzemelerine kadar pek çok ürünle doldurulan tırlar, Afrika'ya ulaştı.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla sivil toplum kuruluşları ve hayırseverler, özellikle Afrika ülkelerine yardım göndermek için yoğun çalışmalar gerçekleştirdi. Pandemi ile birlikte ölüm vakalarının gitgide arttığı Afrika'ya tırlarca yardım malzemesi gönderildi. Yardım malzemelerinin içerisinde temel gıda maddelerinin yanı sıra dezenfektan, maske, tıbbi malzemeler gibi sağlık alanında ihtiyaç duyulan ürünler de yer aldı.

Yardım tırlarını gönderen L'actone Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat, "Kazandığımız kadar değil, paylaştığımız kadar zenginiz. Afrika'daki ihtiyaç sahiplerine bu yıl da çok sayıda yardım tırı göndermiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Uzun yıllardır insanlık dramı yaşayan Afrika'da son zamanlarda da pandemi kaynaklı vaka ve ölüm sayılarının artması üzerine dezenfektan, maske gibi tıbbi malzemeler ve gıda ürünlerine büyük ihtiyaç olduğunu öğrendik. Hemen yetkililer ile temasa geçip elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Özellikle geri kalmış ülkelerde büyük sıkıntılar var herkesin elini taşına altına sokması gerektiğini düşünüyoruz. Hayat yardımlaşmakla paylaşmakla güzeldir" dedi.

Pandemide ağır yara aldı

Covid 19 aşısına ilk gelişmiş ülkeler ulaştığı için Afrika gibi bazı az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler aşıya ulaşmakta zorluk çekiyor. Afrika'da vaka sayısı 5 milyonu geçerken hayatını kaybedenlerin sayısı 200 bine yaklaştı. Son iki haftada ise yaklaşık 5000 kişi covid 19 nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Uygulanan toplam aşı miktarı da 60 milyon civarında. Ayrıca Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), geçtiğimiz günlerde Afrika Birliği üye ülkelerine 220 milyon doz yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısı yollayacağını açıklamıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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