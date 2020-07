Kurban Bayramı öncesi uzmanından püf noktalar Kurban Bayramı öncesi uzmanından püf noktalar Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Onur Özden, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık satın alma, kurban kesimi ve paylaşımı konusunda değerlendirmede bulundu.

İZMİR - Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Onur Özden, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık satın alma, kurban kesimi ve paylaşımı konusunda değerlendirmede bulundu. Klasik kavurma tarifinin püf noktalarını da sıralayan Özden, etleri muhafaza etme konusunda da önemli bilgiler verdi.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Onur Özden, Kurban Bayramı öncesinde hem klasik kavurma tarifi verdi hem de kurbanlık satın alma, kurban kesimi ve paylaşımı süreçlerini değerlendirdi. Etleri muhafaza etme konusunda da uyarılarda bulunan Özden, "Her bayram olduğu gibi bu bayramda da sevdiklerimizle birlikte olmak, aynı masada oturup yemek yemek isteyeceğiz ancak bu yıl diğer bayramlardan farklı olarak bazı görevlerimiz var. Pandemi sürecinde düzenleyici makamların getirdiği kurallara uygun bir şekilde davranarak görevlerimizi yerine getirmeliyiz. Kurban satın alma işlemini kontrollü bir şekilde satış yapılan alanlarda yapmalıyız. Aynı şekilde kurbanlıkların da kontrollü bir şekilde yetiştirilmiş olmasına özen gösterilmeli. Kesim işlemini de tahsis edilmiş, kontrollü ve randevulu kesim yapan uzmanların bulunduğu yerlerde gerçekleştirmeliyiz. Kesimden sonra gıdaya uygun ambalajları kullanarak etleri 4 derecenin altında muhafaza etmeli ve hızlı bir şekilde dağıtımı organize etmeliyiz. Eğer etleri donduracaksak -18 derecede muhafaza etmemiz gerekiyor. Birçok insan kurbanı kesip hemen yemeyi arzu ediyor ancak 'rigor mortis' denilen bir süreç söz konusu. Et kesildikten sonra 3 gün dinlendiği takdirde daha lezzetli, daha yumuşak bir et ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

Klasik kavurma tarifi

Kurban Bayramı'na özel klasik kavurma tarifi de veren Özden, "Geniş ve kalın tabanlı kısa bir tencere kullanarak bir kilogram et başına 10 gram kuyruk yağını eritmeli, kalan kısımlarını tencereden uzaklaştırarak etleri eklemeliyiz. Sonraki aşamada etin kendi suyunu salıp tekrar çekilmesini sağlamamız gerekiyor. Bu sırada kilogram başına 100 gram soğan ekleyip tencere kapağını kapatıp eti pişiririz. Arından ateşi kapatırken kilogram başına 4 gram tuz ve 50 gram tereyağı ekleyerek eti dinlenmeye bırakmamız gerekiyor" dedi.

