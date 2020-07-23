Kurban Bayramı öncesi Tuzla'da kurban kesimi kursu düzenlendi
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Kurban Bayramı öncesi Tuzla'da kurban kesimi kursu düzenlendi

Kurban Bayramı öncesi Tuzla'da kurban kesimi kursu düzenlendi Kurban Bayramı öncesi Tuzla Halk Eğitim Merkezi'nde sertifikalı büyükbaş ve küçükbaş kurban kesim kursu düzenlendi.

23.07.2020 16:20 | Son Güncelleme: 23.07.2020 16:55

Kurban Bayramı öncesi Tuzla'da kurban kesimi kursu düzenlendi

İSTANBUL - Kurban Bayramı öncesi Tuzla Halk Eğitim Merkezi'nde sertifikalı büyükbaş ve küçükbaş kurban kesim kursu düzenlendi. Kursta yaklaşık 98 kişi eğitim görerek kurban kesimi hakkında bilgi edindi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Tuzla Halk Eğitim Merkezinde kursiyerlere büyükbaş ve küçükbaş kurban kesimi eğitimi verildi. Kursiyerlere ilk etapta kurbanlık hayvanlarda kesimden önce ve sonra yapılması gerekenler, kurban ile ilgili dini esaslar, iş güvenliği, kesim sırasında olabilecek yaralanmalara karşı acil sağlık müdahale bilgileri anlatıldı. 98 kişinin katıldığı kurban kesim elemanı kursunun üç günlük teorik ve uygulamalı eğitim bölümleri tamamlandı. Teorik ve uygulamalı eğitimlerin ardından yapılan sınav sonucunda başarılı olan kursiyerlere kurban kesim elemanı sertifikası verildi.

Tuzla müftülüğünde vaiz olarak çalışan Mücahit Turgut, "Kurban Bayramı münasebetiyle halk eğitim merkezi tarafından sertifika verilmek üzere kasap adaylarına, sertifika verilmek üzere kurs planlaması yapıldı. Biz de bu kursta öğretici olarak bulunuyoruz. Benden önce tabi aynı sınıfa veteriner hocamız girdi, öncesinde de iş güvenliği uzmanı girdi. İş güvenliğiyle ilgili, kurban kesim usulüyle ilgili bilgilendirme yapıldı. Ben de kurbanın dini boyutunu kasap adaylarımıza anlattım. Kurbanın ne demek olduğunu, diğer taraftan kurbanın tarihçesinden bahsedildi. Diğer taraftan kurbanın dini hükmünün ne olduğundan bahsettik. Diğer bir önemli başlığımız kurban nasıl ne zaman kesilir, kim tarafından kesilmesi gerekir, ehliyet kriterlerinin ne olduğundan bahsettik. Kurbanla ilgili sıkça sorulan sorular üzerinde durduk" dedi.

Kurban Bayramı öncesi Tuzla'da kurban kesimi kursu düzenlendi

Kaynak: İHA

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