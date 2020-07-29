KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ 'TÜRKİYE GÜVEN HUZUR DENETİMİ' GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ 'TÜRKİYE GÜVEN HUZUR DENETİMİ' GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KURBAN bayramı öncesi, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak Türkiye Güven Huzur Denetimi gerçekleştirildi.

29.07.2020 10:32 | Son Güncelleme: 29.07.2020 12:02

KURBAN bayramı öncesi, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak Türkiye Güven Huzur Denetimi gerçekleştirildi. Helikopter destekli olarak gerçekleştirilen denetimler 13.00'a kadar sürecek.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Müdürlüğü'nce, yaklaşan kurban bayramı öncesi ülke genelinde Türkiye Güven Huzur Denetimi yapıldı. İstanbul'da da 39 ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen denetim noktalarından Taksim'de, şüpheli görülen araç ve kişiler durdurularak kontrol edildi. Kişiler hakkında genel bilgi taraması (GBT) yapılırken, araçlar da didik didik arandı.

Helikopter destekli gerçekleştirilen denetimler 13.00'a kadar sürecek.

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ 'TÜRKİYE GÜVEN HUZUR DENETİMİ' GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kaynak: DHA

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