Kurban Bayramı öncesi trafik tedbirleri artırıldı
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Kurban Bayramı öncesi trafik tedbirleri artırıldı

Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel

Vatandaşların Kurban Bayramı tatili süresince seyahatlerini daha güvenli yapabilmeleri için yurt genelinde trafik tedbirleri artırıldı.

Vatandaşların Kurban Bayramı tatili süresince seyahatlerini daha güvenli yapabilmeleri için yurt genelinde trafik tedbirleri artırıldı.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelgeye göre, 9 günlük tatilin huzur ve güven ortamında geçmesi için 14-26 Temmuz tarihleri arasında 120 bin 372 ekip/tim ile 226 bin 586 personel görev yapacak.

Bu kapsamda, şehrin belirli noktalarında uygulama gerçekleştiren trafik ekipleri, denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ankara'nın Eskişehir, İstanbul, Konya ve Samsun'la bağlantısını sağlayan yollar üzerindeki uygulama noktalarında, ekiplerce durdurulan araçların sürücülerinin belgeleri kontrol ediliyor. Polis ekipleri, sürücüleri özellikle emniyet kemeri takmaları, cep telefonu kullanmamaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Kurban Bayramı öncesi trafik tedbirleri artırıldı
Kurban Bayramı öncesi trafik tedbirleri artırıldı
Kurban Bayramı öncesi trafik tedbirleri artırıldı
Kurban Bayramı öncesi trafik tedbirleri artırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı

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