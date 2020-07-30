Kurban Bayramı öncesi şehitlik ziyaret
Siirt'te Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.
30.07.2020 17:23 | Son Güncelleme: 30.07.2020 18:26
Siirt'te Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.
Valilikçe Garnizon Komutanlığı Şehitliği'nde düzenlenen törene Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ve şehit yakınları katıldı.
Müftülük görevlisince Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törende İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu şehitler için dua etti.
Tören, programa katılanların şehitliğe karanfil bırakmasıyla sona erdi.
Kaynak: AA