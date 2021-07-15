KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜSLERE DENETİM
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KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜSLERE DENETİM

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜSLERE DENETİM
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KURBAN Bayramı öncesi 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şehirlerarası otobüslere yönelik denetim gerçekleştirdi.

KURBAN Bayramı öncesi 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şehirlerarası otobüslere yönelik denetim gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi 15 Temmuz Demokrasi Otogarı çıkış noktasında şehirlerarası seferler yapan otobüsleri tek tek durdurarak denetim yaptı. Otobüs sürücülerini trafik kuralları yönünden uyaran ekipler, yolculara ise emniyet kemerlerini takmaları ve koronavirüs kurallarına uyulması yönünde uyarılar yapıldı. Denetimlerin, bayram sonuna kadar devam edeceği öğrenildi.

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜSLERE DENETİM
KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜSLERE DENETİM
KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜSLERE DENETİM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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