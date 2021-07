Kurban Bayramı Öncesi Şef Sami Eser'den öneriler

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Şef Sami Eser kurbanlık etlerin parçalanmasına ve kesilen etlerin pişirilmesine ilişkin önerilerde bulundu.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi şef Sami Eser kurbanlık kuzunun parçalanması ve pişirilmesine ilişkin tavsiyeler verdi.

Kurbanlık kesiminin detaylarını paylaşan şef Sami Eser, "Şimdi kuzumuzu parçaladık. But kısımlarından güzel bir incik çıkarttık. Kaburgalarımız pirzolalar için hazır. Kol, bel, boyun ve boşluktan oluşan parçalarımız da var. Bunlarla en güzel neler pişirebiliriz? Öncelikle incikten çok güzel bir haşlamalık çıkar. Ardından yoğun but etinden güzel şişler, kebaplık etler çıkartabiliriz. Ayrıca kuşbaşı için de en iyi kısım but kısmıdır" dedi.

Kuzunun kaburga ve pirzolalarının mangal için en uygun bölümleri olduğunu söyleyen Eser, "Hayvanımızın da en yumuşak en kıymetli etleridir. Bu bölümden güzel kalem pirzolalar çıkartıp mangal yaparak afiyetle yiyebiliriz. Kol parçalarımız tandır için en uygun parçalardır. Bunlar ağır ateşte uzun süre fırında ağır ağır pişerek harika bir tandıra dönüşürler. Bunlardan da bu şekilde faydalanabiliriz. Boyun etimiz ise pişmesi en zahmetli ama etimizin de en değerli ve en lezzetli parçalarından biridir. Bu kısımdan da lezzetli çorbalar ve sağlıklı haşlamalar elde edebiliriz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı