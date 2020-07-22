Kurban Bayramı öncesi sebze meyve ucuzluğu Kurban Bayramı öncesi sebze meyve ucuzluğu Ürünlerdeki bolluk fiyatlara indirim olarak yansıdı Adana Halinde bir dönem cep yakan domates 50 kuruş, soğan ise 10 kuruştan satılıyor Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman: "Vatandaş bayramda sebze ve meyveyi ucuza tüketecek" Adana'da, bu yıl...

Kurban Bayramı öncesi sebze meyve ucuzluğu

Ürünlerdeki bolluk fiyatlara indirim olarak yansıdı

Adana Halinde bir dönem cep yakan domates 50 kuruş, soğan ise 10 kuruştan satılıyor

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman:

"Vatandaş bayramda sebze ve meyveyi ucuza tüketecek"

ADANA - Adana'da, bu yıl ürün bolluğu sebebiyle sebze ve meyvelerde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ucuzluk yaşanıyor. Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, sebze ve meyvenin fiyatlarında artış olmayacağını vatandaşların bayramda ucuza sebze meyve tüketeceğini söyledi.

Türkiye'nin en önemli sebze ve meyve üretim merkezlerinden Adana'da bulunan Vedat Dokalay Hal Kompleksi'nde yaşanan ürün bolluğu nedeniyle fiyatlar düşük seyrediyor.

Domatesin kilosu 50 kuruş ile 1 lira arasında, biber 1 ile 1 buçuk liradan, soğan 10 kuruş ile 80 kuruş, patates 25 ile 90 kuruş, nane-maydanoz 25 kuruş, göbek marul 1 lira, üzüm 2 buçuk lira, erik 1 buçuk ile 2 buçuk lira, şeftali 2 ile 4 lira, kiraz 2 ile 5 lira, limon ise 5 ila 6 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, her yıl Kurban Bayramı öncesinde iç piyasada yaşanan talep artışının ürünlere zam olarak yansıdığını, ancak bu bayram öncesi fiyatlarda zam yerine düşüşler olduğunu söyledi.

"Geçen yıla göre yüzde 200 düşüş var"

Geçen yıla göre özellikle domates ve soğan fiyatlarında önemli oranda düşüş olduğunu belirten Batman, "Şuanda sebze ve meyveler ucuz gidiyor. Bayramda bu fiyatlar daha da düşecektir. Hallerde fiyatlar arz ve talebe göre belirlenmektedir. Ürün bolluğu da var bu sene maşallah bereketli. Domates 50 kuruş ile 1 lira arasından iyi soğan ve patates 50 kuruş ile 1 lira arasında seyrediyor. Yeşillikte, kiraz ve muzda de düşüş var. Çikita muz 6 lira bugün halde. Meyvelerde de büyük düşüş var. Geçen seneye göre yüzde 200 oranında düşüş var. Geçen sene bu dönemde domates 3 ile 3 buçuk lira arasındaydı" ifadelerini kullandı.

"İhracat yapılması fiyatları arttırmayacak"

Soğandaki ihracat izin kısıtlamasının kalkmasının da tüccarı sevindirdiğini vurgulayan Ali Batman, "Depodaki ürünler çürümeden ihraç edilebilecek.Bu konuda hükümet doğru bir adım attı. Keşke daha önce kaldırsaydılar ama yine de zararın neresinden dönersek kardır. Fiyatlarda bir artış olmayacak soğan da çok bolluk var. Fiyatlarda artış beklemiyoruz. Tüccarın yüzü gülecek. Ne kadar ihracat olursa o kadar üretici faydalanır" diye konuştu.

"Denetimlerin artması lazım"

Kurban Bayramı öncesinde Adana Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerini semt pazarlarının denetlenmesi konusunda uyaran Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, şunları kaydetti:

"Belediyeler olaya siyasi davranıp denetimi kısıtlıyorlar. Siyaseti bir tarafa bırakıp denetime ağırlık verseler vatandaş çok ucuza sebze ve meyvesini alacak. Örneğin halde patlıcan 40 ile 50 kuruş arasında ama pazarda 2 lira. Günah değil mi. Denetimlerin artması lazım. Denetimlerin faturaya göre yapılması lazım ama onda da yürürlükteki yasanın kalkması lazım. Şuandaki yasayla belediyelerinde o denetimi yapacak yetkisi yok."

Kaynak: İHA