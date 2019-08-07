Kurban bayramı öncesi satır talebini karşılayabilmek için 40 derecede 12 saat çalışan demir ustası
Demirci ustası Okaçar, kurban bayramının yaklaşması nedeniyle satır talebini karşılamak için Çukurova'nın 40 dereceyi bulan sıcağında ilerlemiş yaşına rağmen günde 12 saat çalışıyor.
07.08.2019 15:21
Demirci ustası Okaçar, kurban bayramının yaklaşması nedeniyle satır talebini karşılamak için Çukurova'nın 40 dereceyi bulan sıcağında ilerlemiş yaşına rağmen günde 12 saat çalışıyor
Kaynak: Euronews.com