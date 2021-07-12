Kurban Bayramı öncesi satıcılara "sahte para" uyarısı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Ekipleri Eyüp'te bulunan kurban pazarını ziyaret ederek kurban satıcılarını dolandırıcılara karşı uyardı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Ekipleri Eyüp'te bulunan kurban pazarını ziyaret ederek kurban satıcılarını dolandırıcılara karşı uyardı. Satıcılara uyarılarda bulunan ekipler sahte para ve tırnakçılığa dikkat çekti.

Eyüp'te bulunan kurban pazarını ziyaret eden ekipler kurban satıcılarını sahte para ve tırnakçılığına karşı uyardı. Dağıttıkları broşürler ve anlattıkları bilgilerle satıcıların dolandırıcıların oyunlarına karşı dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çeken ekipler, sahte para ve tırnakçılığı anlama yöntemlerini anlatarak satıcılara yaklaşan kurban bayramı öncesi "Dolandırıcı Kurbanı Olmayın" uyarısında bulundu.

Satıcılarla bir araya gelen polis memurları, "Sizler buraya misafir olarak geldiniz ve hayvanlarınızın satışını yapacaksınız. Bu satışı yaparken dikkat etmeniz gereken kurallar var. Öncelikle dövizle alışveriş yapmanızı istemiyoruz. Türk parasıyla alışveriş yapmanızı istiyoruz. Türk parasıyla da ilgili dikkat etmeniz gereken hususlar var. Ayrıca gece saatlerinde ve arife günlerinde çok yoğun oluyorsunuz. Kurbanlar çıkıyor, paralar getiriliyor. Türk parası olarak alıyoruz, çadırımızda ya da üzerimizde para bekletmiyoruz. Parayı aldığımızda mutlaka bankaya veya bir hesaba yatıralım. Sizler parayla haşır neşir olan insanlarsınız. Paraya dokunduğunuzda kalitesini anlayabilirsiniz. Sahte para A4 kağıdından olduğu için serttir. Orijinal paramız ise lifli bir yapıda olduğu için yumuşaktır. Sonra paranın üzerinde kabartma noktaları vardır. Bunlara dikkat edelim. Eski yöntemlerden paranın üzerindeki Atatürk'e bakma, filigrana bakma. Bunlar maalesef artık yapılabiliyor. Sizin artık paranın üzerinde bulunan sıfır kısmına bakarak sahte olup olmadığını anlamanız gerekiyor. Ayrıca aldığınız parayı sayarken tek tek saymanızı ve tırnakçılığa karşı dikkatli olmanızı istiyoruz. Sizin vaktiniz ve emeğiniz kıymetli o yüzden lütfen dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.

Polis ekiplerinin uyarılarını dikkatle dinleyen satıcılardan Tevfik Yılmaz ise, "Emniyetimiz sağ olsun bizleri düşünmüş ve bizlere hizmet amaçlı bu broşürleri dağıttı. Biz de bunları okuyup biraz daha bilgilenmek istedik. Sahte paraya karşı bilinçlenmek için okuyup faydalandık. Bugüne kadar başımıza böyle bir şey gelmedi ama şuan da gelmez diye bir şey yok. Gelme ihtimali var onun içinde tabii dikkat edip zarara girmemek için, emeğimizin karşılığını almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız İnşallah" dedi.

Uygulamadan memnun kalan bir başka satıcı Engin Muratoğlu ise, "Memur beyler geldiler. Parayı bizzat kendileri gösterdiler. Sahtesiyle gerçeği arasındaki farkı bize gösterdiler. Bizi aydınlattılar, teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

(Murat Horoz - Gülşah Kahveci/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı