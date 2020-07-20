Kurban Bayramı öncesi küçükbaş hayvan çalan iki kişi yakalandı
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Kurban Bayramı öncesi küçükbaş hayvan çalan iki kişi yakalandı

Konya'da Kurban Bayramı öncesi iki ayrı yerden toplam 197 küçükbaş hayvan çalan şüpheli iki şüpheli yakalandı.

Kurban Bayramı öncesi küçükbaş hayvan çalan iki kişi yakalandı
20.07.2020 12:46 | Son Güncelleme: 20.07.2020 13:15

Konya'da Kurban Bayramı öncesi iki ayrı yerden toplam 197 küçükbaş hayvan çalan şüpheli iki şüpheli yakalandı.

Olay, 14 Temmuz'da merkez Karatay ilçesi Şatır Mahallesi Çavuş Mevkisinde ve merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından Ö.A.K.'ye (50) ait ağıldan 170 kuzu ve Y.T.'ye ait 27 koyun ve keçi çalındı.

İhbar üzerine çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri küçükbaş hayvanları çalan kişilerin R.Y. (37) ve M.A. (36) olduğunu tespit etti. Şüphelilerin iki ayrı ahırında yapılan kontrolde 48 küçükbaş hayvan ele geçirilerek sahibine teslim edilirken, eksik olan hayvanları arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, şüpheli R.Y.'nin 12 suç kaydı olduğu, M.A.'nın ise 5 ayrı suçtan toplamda 20 yıl hapis cezası ile arandığı belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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