Kurban Bayramı öncesi koordinasyon toplantısı yapıldı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesi ilçe belediyeleriyle vektör mücadelesine yönelik koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kurban Bayramı öncesinde önlemler alıyor. Bu kapsamda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü İzmit, Darıca, Çayırova, Gebze, Gölcük, Derince, Körfez ve Dilovası ilçeleri ile kurban pazarlarında uygulanacak vektör mücadelesine yönelik koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

ORTAK EYLEM PLANI

Bayram öncesinde gerekli tedbirlerin alınması konusunda titiz bir çalışma yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeler ile birlikte ortak çalışma yürütüyor. Hayvan pazarlarının başta karasinek olmak üzere vektörel canlıların üremesine sebebiyet vermeyecek şekilde düzenlenmesinin yapılması ve organik atıkların düzenli kontrolüne yönelik önlemlerin alınmasına dair ortak eylem planı oluşturuldu. Alınan kararlar ile tüm kurban pazarlarının vektör ve karasineklere karşı sorunsuz bir Kurban Bayramı geçirmesi sağlanacak.

DÜZENLİ İLAÇLAMA

İnsan, hayvan ve çevre sağlığını korumaya yönelik gerçekleşen toplantıda Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çadır alanlarının yakınlarında yeterince gübrelik alanlarının oluşturulması ve gübre alanının günün belli saatlerinde ilaçlanması gerekliliğinin altını çizdi. Ayrıca kurbanda biriken gübrelerin ve oluşan her türlü atıkların ortamdan uzaklaştırılması, gömülmesi ve alanın kireçlenmesinin gerektiği ifade edildi.

GÜBRELERE DİKKAT EDİN

Vektörle mücadele ekipleri kurban pazar alanlarından gübre alan vatandaşlara da uyarıda bulundu. Mahallelerine götürülen gübrelerin sinekler için uygun üreme alanı olduğunu belirten yetkililer, karasineklerin çoğalmasına sebebiyet veren gübrenin bahçelerinde kullanmak üzere başka alanlara götürülmesinin insanlara bulaşabilecek hastalık riskini arttırdığını dile getirdi.

Kaynak: Bültenler