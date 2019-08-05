Kurban Bayramı öncesi "kist hidatik hastalığı" uyarısı

Kavak Halk Sağlığı Müdürü Dr. Abdulkadir Koçoğlu, Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara "kist hidatik hastalığı" konusunda uyarıda bulundu.

Koçoğlu, hayvandan insana geçen ve ölüme kadar götürebilen kist hidatik hastalığına bir parazitin yol açtığına ve esas kaynağının kedi, köpek, kurt ve tilki gibi etçil hayvanlar olduğuna işaret etti.

Hastalığın yayılmasında köpeklerin rolünün daha fazla olduğunu vurgulayan Koçoğlu, "Bu kistleri içeren hayvan etleri ve sakatatlar, köpekler tarafından yenince parazit barsaklarda olgunlaşır. Hastalık köpek dışkısı ile atılan parazit yumurtaları ile insana bulaşır. Köpek dışkısı ile atılan yumurtalar çok dayanıklıdır, toprakta ve soğukta bir yıl kadar canlı kalabilirler. Dışkıyla atılan yumurtalar hayvanların ayakları, arazi eğimi, rüzgar ve yağmurla yayılırlar. İnsanlar bu yumurtaları çiğ tüketilen ve iyi yıkanmamış meyve ve sebzelerden, kirli içme sularından alırlar." dedi.

Hastalıktan korunmak için kurban sakatatlarının yakılması veya ulaşılamayacak kadar derin çukurlara gömülmesi gerektiğini söyleyen Koçoğlu, Kurban Bayramı'nda pişmemiş kistli sakatatların kedilere ve köpeklere yedirilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Koçoğlu, şunları kaydetti:

"Kist hidatik hastalığı hayvanlardan insanlara geçen ve ölüme kadar götürebilen bir hastalıktır. İnsandan insana bulaşmaz. Dikkatli olmalıyız. Bu hastalık, kontrol edilmesi zor ve ekonomik kayıplara yol açan bir hastalıktır. Kedi, köpek dışkısıyla atılan yumurtalar çevre şartlarına oldukça dayanıklıdır. Yumurtaların bulaştığı sebze ve meyveler çiğ olarak yenip kirlenmiş suların içilmesiyle enfeksiyon yayılır. Yumurtaların çoğu karaciğere tutunurlar. Diğerleri ise akciğere veya vücudun diğer organlarına yayılırlar. Parazit, bundan sonraki aşamada sıvı şeklinde bir kese halini alır ve çeşitli organlara yerleşir. En sık yerleştiği organ karaciğer olup, akciğer, beyin, dalak gibi başka organlara da yerleşebilir. Kistin büyüklüğü yerleştiği organa bağlı olarak insan başı büyüklüğüne kadar ulaşabilir. Bu hastalığın bulaşma yollarını kırmak için mutlaka kurban sakatatlarının yakılması veya ulaşılamayacak kadar derin çukurlara gömülmesi gerekir."

Kaynak: AA