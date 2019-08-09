Kurban Bayramı öncesi helikopter destekli trafik denetimi

09.08.2019 18:26

Bayram öncesinde yollardaki önlemlerini arttıran polis ve jandarma ekipleri, helikopter destekli uygulama yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü ve Havacılık Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timlerinin katılımıyla, İstanbul'da helikopter destekli denetimler gerçekleştirildi.

Bayramı öncesinde yollardaki denetimlerini artıran ekipler başta trafiğin yoğun olduğu bölgeler olmak üzere trafikteki kural ihlallerini denetledi.

Çamlıca Gişeleri Anadolu Yakası İstasyon Amirliği'nde yapılan denetimde, uygulamaya katılan birimler hem yoldaki uygulama noktasında hem de helikopterle havada hazır bulundu.

Uygulama sırasında, trafiğin yoğun olduğu yollarda kural ihlali yapan sürücüler hem polis hemde jandarma helikopteriyle havadan yapılan denetimde tespit edilerek ekiplere bildirildi.

Hatalı oldukları belirlenen sürücüleri Çamlıca gişelerinde durduran ekipler, sürücülere ceza tutanaklarını tebliğ ederek, trafik kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Ekipler tarafından durdurulan bazı araçlarda Buhar isimli Jandarma köpeği tarafından arama gerçekleştirildi. Sürücüler ve araçlarına ait evraklar kontrol edildi.

Trafik denetiminde zorunlu haller dışında park etmek, şerit izleme ve değiştirme kurallarına riayet etmemek, hatalı sollama yapmak ve emniyet kemeri takmamak gibi durumların tespiti yapıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kurban Bayramı boyunca sorumluluk sahasındaki 120 noktada 4 bin 984 personelle 24 saat denetim yapılacağı bildirildi.

Uygulamada ayrıca çocuklara yönelik hazırlanan "Hayatı Korumak İçin, Kemerin ses Getirsin" projesi kapsamında araçlarda bulunan çocuk yolculara broşürler dağıtıldı, proje ve emniyet kemeri takmanın önemi hakkında bilgiler verildi.

"Hayatı Korumak İçin, Kemerin ses Getirsin" projesi

İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı "Hayatı Korumak İçin, Kemerin ses Getirsin" projesi kapsamında yolculuk esnasında araçta bulunan çocukların, anne ve babalarının ve araçta bulunan diğer yolcuların emniyet kemerini takma anını videoya almaları ve kişiyi kemerini taktıktan sonra kameraya dönüp "Hayatı korumak için senin de kemerin ses getirsin" sloganını söyletmesi isteniyor.

31 Ağustos'a kadar devam edecek projede çocuklardan videolarını #kemerinsesgetirsin hashtagini etiketleyerek "TrafikEgm" twitter adresine göndermeleri isteniyor. Gönderilen videolardan en çok beğeniyi alan ilk 100 çocuğa scooter, kask ve koruma ekipmanı hediye edilecek.

Kaynak: AA