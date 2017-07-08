Kurban Bayramı Öncesi Hayvan Hırsızlığı Arttı

Kurban Bayramı öncesi hayvancılık merkezi Kars'ta hayvıan hırsızlıkları arttı. Merkeze bağlı Gelirli Köyünde merada otlamakta olan 10 büyükbaş hayvan, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Jandarmaya başvuran yetiştiriciler, hayvan hırsızlıklarının önlenmesini istediler. Kurban bayramının yaklaşması ile hayvan hırsızlıklarının arttığını söyleyen yetiştiricilerden Atalay Keleşoğlu, "3 yıl içerisinde köyümüzde 50 büyükbaş hayvan çalındı. Köylüler artık tüfekle nöbet tutuyorlar" dedi. - Kars