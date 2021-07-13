Kurban Bayramı öncesi gıda denetimleri
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Kurban Bayramı öncesi gıda denetimleri

Kurban Bayramı öncesi gıda denetimleri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekiplerinin Kurban Bayramı öncesi denetimleri hız kesmeden devam ediyor.

Eskişehir Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekiplerinin Kurban Bayramı öncesi denetimleri hız kesmeden devam ediyor.

Kurban Bayramı dönemlerinde daha yoğun şekilde gerçekleştirilen denetimlerle, kurban etlerinin parçalanması, muhafazası ve kıyma çekiminin hijyenik ortamda yapılmasının sağlanması; kurban vecibesini yerine getiren vatandaşların, hijyenik ve sağlıklı bir şekilde kurban etlerini tüketmeleri ve dolayısıyla da halk sağlığının korunması amaçlanıyor. Ayrıca bayramda tüketimleri artan pastane, unlu mamuller, şeker ve şekerli mamuller üretim ve satış yerlerinin denetimleri ile tüm bu işletmelerin genel hijyeni, personel hijyeni, gıda işleme ve hazırlama ekipman hijyeni, kullanılan gıda bileşenlerinin ve katkılarının uygunluğu ve muhafaza şartları da kontrol ediliyor.

Konuyla ilgili açıklamada, "En iyi denetçi tüketicinin kendisidir düsturundan hareketle Eskişehirli tüketicilerimizin gıda ile ilgili herhangi bir olumsuzlukla karşılaştıklarında Tarım ve Orman Bakanlığımız'a ait 174 Alo Gıda Hattına ihbar ve şikayette bulunmalarının ilimizde güvenilir gıdaya ulaşım ve gıda denetimlerinin etkinliğinin artmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz" denildi. - ESKİŞEHİR

Kurban Bayramı öncesi gıda denetimleri
Kurban Bayramı öncesi gıda denetimleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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