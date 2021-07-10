KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ ERZAK ALIŞVERİŞ FİŞLERİ DAĞITILDI

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ ERZAK ALIŞVERİŞ FİŞLERİ DAĞITILDIYalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Belediye Başkan Yardımcısı Bahaddin Erbay ve Personel A. Ş Yönetim Kurulu Başkanı Alpan Solmaz temsilen Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerine alışveriş fişlerini takdim etti.

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ ERZAK ALIŞVERİŞ FİŞLERİ DAĞITILDI

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Belediye Başkan Yardımcısı Bahaddin Erbay ve Personel A. Ş Yönetim Kurulu Başkanı Alpan Solmaz temsilen Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerine alışveriş fişlerini takdim etti. Başkan Vekili Tutuk, "Kurban Bayramı'nın bolluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Dağıtılan erzak alışveriş fişlerini personellerimiz güle güle harcasınlar" dedi.

Kaynak: Habermetre