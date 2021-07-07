Kurban Bayramı öncesi Efeler'deki kasaplar denetleniyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kasaplar denetleniyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kasaplar denetleniyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, bayram hazırlıkları son sürat devam ediyor. Kurbanlıklar hayvan pazarlarında satışa çıkmaya hazırlanırken, Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kasapları kontrol ederek gerekli denetimlere başladı. Halk sağlığı için büyük bir titizlikle gerçekleştirilen denetimlerde, raflardan depolara kadar her yer inceleniyor. Satılan et ürünleri ve bunlara temas eden, bıçak, kesme tahtası, kıyma makinesi, buzdolabı, soğuk hava deposu gibi tüm ayrıntılara dikkat edilerek gerçekleşen denetimlerin belirlenen program dahilinde sürdürüleceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı