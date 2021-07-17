Kurban Bayramı öncesi domates üreticisi talebe yetişemiyor
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Kurban Bayramı öncesi domates üreticisi talebe yetişemiyor

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Haberler | Ekonomi

Kurban Bayramı öncesi domates üreticisi talebe yetişemiyor 45 derece sıcaklıkta domatesler toplanarak Kurban Bayramı öncesi sofralara ulaştırılıyor Kilis'in Polateli ilçesinde üretilen domatesler, Kurban Bayramı öncesinde Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor.

Kurban Bayramı öncesi domates üreticisi talebe yetişemiyor

45 derece sıcaklıkta domatesler toplanarak Kurban Bayramı öncesi sofralara ulaştırılıyor

KİLİS - Kilis'in Polateli ilçesinde üretilen domatesler, Kurban Bayramı öncesinde Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor. Üreticiler siparişlere yetişemezken, domatesin kilosu tarlada 1 TL'den alıcı buluyor.

Kilis ve ilçelerinde 9 bin dekar alanda domates üretimi yapılırken, kurban bayramı öncesi üreticiler domates hasadına hız verirken, alıcılar tarlaya kadar gelip domatesleri alıyor. Kilis'ten, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Konya başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafına domates gönderiliyor.

Polateli ilçesine bağlı Polatbey Köyü'nde domates üreticiliği yapan Cuma Çalgıcı, domatese Kurban Bayramı öncesi büyük bir talep olduğunu ifade ederek, "Talebe yetişmekte zorluk çekiyoruz. Domateslerimizi, Gaziantep, Diyarbakır, Konya, Gaziantep Şanlıurfa, günde birkaç tır gönderiyoruz. Rekolte geçen yıla oranla iyi durumdadır. Bayram öncesi yoğun bir talep var. Dışarıdan gelen tüccarlar tarladan alıp gidiyorlar. Tarlada domatesin kilosunu 1 TL'den satıyoruz" dedi.

"45 derece sıcaklıkta domatesler toplanarak Kurban Bayramı öncesi sofralara ulaştırılıyor"

Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, Kilis ve ilçelerinde 9 bin dekar alanda domates üretimi yapıldığını ifade ederek, "Kurban Bayramı'na 2 gün kalasıya çiftçilerimiz 45 derece sıcakta, hasat yapıyorlar. Bayram öncesi talep arttığı için 45 derece sıcaklık olmasına rağmen hasatta yoğunluk yaşanıyor. Birçok ilden tüccar gelerek Kilis'ten tarladan domatesleri alıyorlar. Tarlada 1 TL'den domates satılmaktadır. Dekar başına 8 ile 13 ton arasında domates toplanıyor" diye konuştu.

Kurban Bayramı öncesi domates üreticisi talebe yetişemiyor
Kurban Bayramı öncesi domates üreticisi talebe yetişemiyor
Kurban Bayramı öncesi domates üreticisi talebe yetişemiyor
Kurban Bayramı öncesi domates üreticisi talebe yetişemiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ

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