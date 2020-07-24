Kurban Bayramı öncesi BAE'nde 515 mahkuma af Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan, Kurban Bayramı öncesi 515 mahkuma af kararı verdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan, Kurban Bayramı öncesi 515 mahkuma af kararı verdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan Kurban Bayramı yaklaşırken BAE'de çeşitli suçlardan hapis cezası alan 515 mahkumun serbest bırakılmasına karar verdi. Verilen karara göre, serbest bırakılan mahkumların mali cezalar ödeyecekleri açıklandı. Ülkenin resmi haber ajansı (WAM) BAE'nin mahkumların af kararı, ülkenin hoşgörü değerlerine dayanan insani girişimleri bağlamında geldiğini açıkladı. BAE'nın haber ajansı Şeyh Halife aldığı kararı aile bağlarını teşvik etmek ve mahkumlara geleceği yeniden düşünmek için verildiğini de söyledi. BAE medyası serbest bırakılan mahkumların yeni bir hayata başlayabileceklerini ve mahkümlarının ailelerini olumlu bir şekilde etkileneceğini vurguladı. Karar sayesinde 515 mahkum Kurban Bayramı münasebetinde aileleri ile kutlama fırsatı olacak. Ülkedeki yetkililer mahkumların başarılı bir sosyal ve profesyonel yaşamı olacağını umuyor. - DUBAİ

Kaynak: İHA