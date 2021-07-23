İSTANBUL KURBAN BAYRAMI'NIN SON GÜNÜNDE VATANDAŞLAR TAKSİM MEYDANI'NA AKIN ETTİ
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İSTANBUL KURBAN BAYRAMI'NIN SON GÜNÜNDE VATANDAŞLAR TAKSİM MEYDANI'NA AKIN ETTİ

İSTANBUL KURBAN BAYRAMI'NIN SON GÜNÜNDE VATANDAŞLAR TAKSİM MEYDANI'NA AKIN ETTİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KURBAN Bayramı'nın son gününde gece saatlerinde İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluştu.

KURBAN Bayramı'nın son gününde gece saatlerinde İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluştu.

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'da kalanların tercih ettiği yerlerden biri de Taksim ve İstiklal Caddesi oldu. Bayramın son gününde vatandaşlar Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne akın etti. Meydan ve caddede dolaşan bazı kişilerin maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.

İSTANBUL KURBAN BAYRAMI'NIN SON GÜNÜNDE VATANDAŞLAR TAKSİM MEYDANI'NA AKIN ETTİ
İSTANBUL KURBAN BAYRAMI'NIN SON GÜNÜNDE VATANDAŞLAR TAKSİM MEYDANI'NA AKIN ETTİ
İSTANBUL KURBAN BAYRAMI'NIN SON GÜNÜNDE VATANDAŞLAR TAKSİM MEYDANI'NA AKIN ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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