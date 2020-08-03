Kurban Bayramı'nın son gününde vatandaşlar Ayasofya'ya akın etti
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Kurban Bayramı'nın son gününde vatandaşlar Ayasofya'ya akın etti

Kurban Bayramı'nın son gününde sabah namazında Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen vatandaşlar Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın etti.

Kurban Bayramı'nın son gününde vatandaşlar Ayasofya'ya akın etti
03.08.2020 09:19 | Son Güncelleme: 03.08.2020 09:35

Kurban Bayramı'nın son gününde sabah namazında Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen vatandaşlar Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın etti. Cami içinde çekilen görüntüler ise izleyenleri kendine hayran bıraktı.

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Kurban Bayramı'nın son gününde ziyaretçi akınına uğradı. Türkiye ve yurt dışından gelen vatandaşlar sabah namazını da Ayasofya'da kıldı. Sosyal mesafeye uyularak cami içinde ve avlusunda saf tutuldu. Ayasofya içine cami olduktan sonra ilk kez gelen vatandaşlar, gördükleri manzara karşında hayran kaldılar. Cami içinde kayıt edilen görüntüler Ayasofya'nın tüm heybetini gözler önüne serdi. Ortaya çıkan görüntüler kartpostallık manzaralar çıkarttı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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