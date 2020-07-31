Kurban Bayramı'nın ilk gününde Türkiye'den Özbekistan'ın Kovid-19'la mücadelesine anlamlı destek
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Kurban Bayramı'nın ilk gününde Türkiye'den Özbekistan'ın Kovid-19'la mücadelesine anlamlı destek

Türkiye, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Özbekistan'ın Kovid-19'la mücadelesine destek amacıyla sağlık personelinin kullanacağı koruyucu tıbbi malzemelerden oluşan insani yardım gönderdi.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Türkiye'den Özbekistan'ın Kovid-19'la mücadelesine anlamlı destek
31.07.2020 05:17 | Son Güncelleme: 31.07.2020 05:17

Türkiye, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Özbekistan'ın Kovid-19'la mücadelesine destek amacıyla sağlık personelinin kullanacağı koruyucu tıbbi malzemelerden oluşan insani yardım gönderdi.

İki ülke hükümetleri arasında imzalanan sağlık malzemesi hibe anlaşması kapsamında Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından ulaştırılan 12,5 ton insani yardım Türk Hava Yolları'na ait kargo uçağıyla Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e getirildi.

Taşkent Askeri Ataşesi Tank Albay Mustafa Baloğlu ve Taşkent Büyükelçiliği İkinci Katibi Furkan Yılmaz tarafından karşılanan uçaktan indirilen malzemeler, Taşkent Havaalanında Özbekistan Sağlık Bakan Yardımcısı Şahruh Şarahmetov ve Sıhhi Epidemiyolojik Kontrol Ajansı Başkan Yardımcısı Bahram Almatov'a teslim edildi.

50 bin N-95 maske, 200 bin cerrahi maske, 40 bin koruyucu tulum, 5 bin siperlik ve Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlardan oluşan 12,5 tonluk insani yardım malzemelerini teslim alan Almatov, kardeş Türkiye halkı ve hükümetinin bu yardımının kendileri için çok önemli olduğunu kaydederek, yardımın Kurban Bayramı'nın ilk gününde ulaştırılmasının çok anlamlı olduğunu vurguladı.

Baloğlu da iki kardeş halkın zorlu günlerde birbirlerine yardım etmeleri gerektiğini kaydederek, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen söz konusu yardımla Türk halkının kardeş Özbek halkınının salgınla mücadelesine katkıda bulunmak istediğini belirtti.

Şarahmetov, Kovid-19'la mücadelede yer alan Özbek sağlık personelinin kullanacağı malzemelerden dolayı Türkiye hükümeti ve halkına teşekkür etti.

Yardım malzemelerinin bulunduğu kutuların üzerinde Türkiye ve Özbekistan bayrakları ile Türkçe ve Özbekçe olarak Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var" beytinin yer alması dikkati çekti.

"İyi dost, iyi günde çağrıldığında, kötü günde ise çağrılmadan gelendir"

Türkiye'nin sağlık malzemesi yardımına ilişkin açıklamalarda bulunan Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Kovid-19'un küresel boyutta insani bir kriz haline geldiğini ve bu zorlu süreci uluslararası toplumun güçlü bir dayanışma ruhu sergileyerek atlatabileceğini, bu anlayış çerçevesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla mayıs ayında teslim edilen 50 solunum cihazının ardından şimdi de koruyucu sağlık malzemelerinden oluşan yardımın kardeş Özbekistan'a ulaştırıldığını belirtti.

Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl buruk geçen Kurban Bayramı'nın ilk sabahında Taşkent'e ulaşan bu yardımın Türk halkının Özbekistan'daki kardeşleriyle kurduğu gönül köprüsünün bir yansıması olduğunu dile getiren Büyükelçi Er, Dede Korkut'un sözlerine atıfla "İyi dost, iyi günde çağrıldığında, kötü günde ise çağrılmadan gelendir." dedi.

Türkiye hükümeti, 15 Mart'ta ilk Kovid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından sert karantina önlemlerini hayata geçiren Özbekistan'ın salgınla mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla mayısta 50 adet yerli üretim solunum cihazı göndermişti.

Kaynak: AA

Manşet

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