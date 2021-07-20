Kurban Bayramı'nın ilk gününde 156 acemi kasap hastanelik oldu
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Kurban Bayramı'nın ilk gününde 156 acemi kasap hastanelik oldu

Kurban Bayramı'nın ilk gününde 156 acemi kasap hastanelik oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzce'de Kurban Bayramı'nda kurbanlarını usta ellere teslim etmek yerine kendi kurbanını kesmeye çalışan 156 acemi kasap kendisini keserek hastanelere başvurdu.

Düzce'de Kurban Bayramı'nda kurbanlarını usta ellere teslim etmek yerine kendi kurbanını kesmeye çalışan 156 acemi kasap kendisini keserek hastanelere başvurdu.

Kurban Bayramı dolayısıyla kurban kesimi ilk gün akşama kadar devam etti. Tabi kurban kesimi ile birlikte acemi kasaplarda gün boyu kurban ile birlikte vücutlarının çeşitli yerlerini keserek hastanelere başvurdu. Kurbanlarını usta eller yerine kendileri kesmek isteyen toplamda 156 acemi kasap kendisini yaraladı. Kesi şikayeti ile hastanelere başvuran acemi kasaplara ilk müdahaleleri hastanede yapılırken kesileri küçük olan vatandaşlar yapılan pansumanın ardından taburcu edilirken, büyük kesileri olanlar ise dikişleri atıldıktan sonra evlerine gönderildi.

Acemi kasapların 151 tanesi Düzce Merkezde Atatürk Devlet Hastanesine başvurdu. Akçakoca İlçe Devlet Hastanesine ise 55 acemi kasap başvuru yaptı. - DÜZCE

Kurban Bayramı'nın ilk gününde 156 acemi kasap hastanelik oldu
Kurban Bayramı'nın ilk gününde 156 acemi kasap hastanelik oldu
Kurban Bayramı'nın ilk gününde 156 acemi kasap hastanelik oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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